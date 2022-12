Le lendemain de Noel, 26 décembre déclaré jour férié chômé et payé

Célébrant la Nativité du christ, noël est une fête chrétienne qui rappelle la naissance de Jésus-Christ à Bethléem en Judée. Instituée chaque 25 décembre, cette fête de la Nativité prend peu à peu la place de différentes fêtes dans plusieurs pays du tiers monde. Les commerces fleurissent, les foyers dans les préparatifs, et des ONG qui militent pour apporter également la gaieté aux enfants qui se retrouvent malheureusement sans abris, sans parents pour leur offrir des cadeaux. Le lundi 26 décembre 2022 jour férié chômé et payé sur tout l'étendu du territoire ivoirien.

Le lendemain de noël déclaré jour férié chômé et payé

En Côte d’Ivoire, comme il en est dans les pays francophones pratiquant le christianisme, le jour de noël férié, a aussi le second jour qui le précède également décrété jour férié. Conformément au décret n’2011-371 du 4 novembre 2011 modifiant et complétant l’article 2 du décret n’96-205 du 07 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours férié, est déclaré le lundi 26 décembre 2022 jour férié chômé et payé, selon le communiqué approuvé par le conseiller spécial chargé des affaires administratives et financière Traoré Adama.

A Noël l’on célèbre aussi la tradition du père Noël, plus orientée vers les enfants, les parents se donnent l’obligation d’offrir des cadeaux en guise de discipline et de bon résultats scolaires, dont les enfants ont fait preuve tout au long de l’année. Après Pâques, Noël est en effet la deuxième fête la plus importante du calendrier liturgique chrétien.

Bekanty N’ko www.afrique-sur7.ci