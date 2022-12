Côte d’Ivoire-Élections locales : Ce qui se prépare dans le Lôh-Djiboua

Une journée spéciale d’hommage et de reconnaissance au ministre Amédé Kouakou Koffi, député-maire de Divo, aura lieu début janvier 2023 sous le thème : "Rôle des femmes leaders dans la prévention de l’extrémisme violent en Côte d’Ivoire : cas de Divo " dans le Lôh-Djiboua.

Région du Lôh-Djiboua: Des forces vives honorent Amédé Kouakou

Le Bureau des Leaders d’Opinion et de la Société Civile de Côte d’Ivoire (BURLOPSC-CI), présidé par Loh Alexandre Guida, par ailleurs président de la Conférence des leaders d’opinion et de la société civile du Gôh Djiboua (Cologod), en collaboration avec la Fédération féminine des associations actives du Lôh-Djiboua (Falodji), et du Groupement masculin des mouvements unis Lôh-Djiboua (Gromulod), organise en janvier prochain à Divo, une journée spéciale d’hommage et de reconnaissance au député-maire de Divo, Amédé Kouakou, désigné récemment comme candidat du RHDP dans la région du Lôh-Djiboua.

Les forces vives se préparent à célébrer le ministre de l’Equipement et de l'Entretien routier au cours d'une journée spéciale d’hommage et de reconnaissance, annoncée pour le dimanche 1er janvier 2023, dans la capitale du Lôh-Djiboua. Cette initiative du leader et activiste de la société civile, Alexandre Loh Guida, est portée par trois organisations, à savoir la Conférence des leaders d’opinion et de la société civile du Gôh Djiboua (Cologod), la Fédération féminine des associations actives du Lôh Djiboua (Falodji), et le Groupement masculin des mouvements unis du Lôh-Djiboua (Gromulod).

Selon Alexandre Loh Guida, cette journée sera l’occasion de battre le rappel des troupes et de montrer l’attachement de la jeunesse et des femmes de la région du Lôh-Djiboua au ministre de l’Équipement et l’Entretien routier, pour ses actions de développement à Divo et dans toute la région.

Cette cérémonie sera aussi l’occasion de rendre un vibrant hommage au président de la République et président du RHDP, Alassane Ouattara, pour son choix porté sur Amédé Kouakou comme candidat du parti présidentiel à la prochaine élection au Conseil régional du Lôh-Djiboua. Faut-il le souligner, au cours de la cérémonie qui coïncide avec la fête du nouvel an, des kits alimentaires seront remis à une centaine de femmes qui seront ensuite envoyées en mission dans le cadre des élections locales à venir.