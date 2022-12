Côte d'Ivoire : Touré Yacouba veut la mairie d'Agboville

Le conseiller régional de l’Agnéby-Tiassa, Touré Yacouba dit SFR a annoncé ce samedi 24 décembre 2022, veille de la fête de Noël, être candidat à la candidature aux prochaines élections municipales à Agboville. Ce délégué de zone du RHDP (Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix) soutient être l’homme de la situation pour briguer la mairie.

Touré Yacouba confie sa candidature aux délégués RHDP

« Chers frères et sœurs, chers délégués, je suis devant vous ce matin pour annoncer officiellement que, votre frère que je suis est candidat à la candidature pour la marie d’Agboville…J’ai donc pu déposer ma candidature à la candidature, avant-hier, grâce à votre soutien », a exposé d’entrée, Touré Yacouba, devant les délégués de secteurs d’Agboville, en leur QG.

Puis, il a donné ses raisons : « Aujourd’hui, grâce à la bonne organisation que nous avons mis en place, il y a quelques années avec le ministre Dimba Pierre, président du conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, Agboville voire toute la région connait le développement. C’est pourquoi, je suis là pour le rassemblement et ma candidature est celle de la rupture…Cela fait plusieurs années qu’étant au pouvoir, nous n’ayons pas la mairie. Ce n’est pas normal ! Et en 2023, ma candidature que je viens vous remettre veut corriger ça. »

La mairie d’Agboville, faut-il le rappeler, est aux mains du maire indépendant, le colonel N’Cho Acho Albert depuis 2013, reconduit en 2018.

Poursuivant, SFR a appelé son auditoire au rassemblement. « Restons toujours ensemble, unis comme nous le sommes depuis quelques années. Nous avons la chance de remporter les prochaines élections municipales et régionales. La mairie d’Agboville nous tient à cœur. Nous devons faire en sorte qu’Agboville ne soit plus une zone de l’opposition. Et, nous allons pouvoir le faire si nous avons l’homme qu’il faut à la place qu’il faut. C’est un travail d’ensemble, d’équipe. C’est pourquoi, je suis venu vous confier ma candidature », a insisté Touré Yacouba.

« Nous dévons aborder les échéances électorales à venir, les municipales et régionales, unis et disciplinés, sans aucune candidature indépendante dans nos rangs. Ce défi doit être relevé par chacune et chacun de nous. Un défi, mais aussi une condition pour que le RHDP confirme son statut de parti dominant », avait déclaré, le lundi 19 décembre dernier, le président du directoire du RHDP, Gilbert Koné Kafana, lors d’une réunion d’informations du Directoire, à Abidjan.

Doukouré Daouda, président de la coordination des délégués de secteurs d’Agboville, a dit être heureux de l’initiative. « Nous, les délégués de secteurs sommes heureux de la démarche. Merci pour cette marque de considération. Nous allons veiller à ce que notre parti désigne un candidat de la base, du terrain. Et vous en être un. Nous prenons donc, acte de votre intention. Vous pouvez compter sur nous », a-t-il confié, au nom de ses pairs.

Tizié TO Bi

Correspondant régional