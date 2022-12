Côte d'Ivoire : Pourquoi Blé Goudé a rencontré Cissé Bacongo

En attendant d'être reçu par Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé ne chôme pas. Le président du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples) a rendu une visite à Cissé Ibrahim Bacongo, le secrétaire exécutif du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix).

Côte d'Ivoire-Blé Goudé : "Je veux jouer ma partition"

Il y a quelques jours, Cissé Ibrahim Bacongo a reçu en audience à Charles Blé Goudé, qui est de retour en Côte d'Ivoire depuis le samedi 26 novembre 2022. Il faut dire que c'est la toute première visite que le fondateur du COJEP accorde à un homme politique depuis son retour.

"Je suis venu rencontrer le directeur exécutif du RHDP, qui est le parti au pouvoir. J'ai voulu faire les choses dans les règles de l'art. C'est le parti au pouvoir. C'est par volonté, par choix que j'ai décidé que ce soit la première personnalité politique que je rencontre. On peut faire la politique avec élégance. C'est notre crédo", a déclaré l'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo à sa sortie d'audience.

Par ailleurs, l'ex-secrétaire général de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire) a ajouté : "Je suis donc venu lui faire mes civilités, d'abord en tant qu'ainé. Ensuite, en tant que secrétaire exécutif du parti au pouvoir pour dire tous les peuples de tous les pays qui sortent de conflit ont besoin d'être rassurés, d'être apaisés. Les acteurs politiques que nous sommes, c'est notre devoir d'apaiser nos populations, d'agir pour que ce que nous avons vécu ne puisse plus jamais se reproduire. Je suis donc là pour dire que je suis venu et je veux m'inscrire dans le processus de paix qui a été déjà enclenché. Je veux jouer ma partition."

Cissé Ibrahim Bacongo s'est réjoui de la visite de Blé Goudé. Le maire de la commune de Koumassi n'a pas manqué de le saluer pour sa hauteur d'esprit dont il fait preuve et pour la bonne disposition d'esprit dans laquelle il revient dans le pays.