Yasmine Reda : ''Dieu a permis que de mauvaise choses m'arrivent (...)''

La belle Yasmine Réda a expliqué les raisons qui la poussent à revenir sur les périodes assez pénibles de sa vie .

Yasmine Réda : "Toute expérience qui t'arrive n'est pas forcément pour toi''

S’il est vrai que la beauté et le talent de Yasmine Reda ne souffrent d’aucune constatation, force est de constater que les choses n’ont pas du tout été faciles pour la présentatrice et actrice ivoirienne. Et ce, en raison de certains faits de son passé qu’elle a eu à raconter lors de ses différentes émissions .

Elle avait révélé, en décembre 2021, avoir été battue dans son foyer à un moment de sa vie. "J’ai été moi-même victime de violences basée sur le Genre (VBG). J’ai été femme battue. J’ai vécu aussi cette situation étant enfant aux côtés de ma mère qui était constamment battue. Je vous assure que ce n’est pas facile pour une femme de pouvoir se détacher de cette situation. Lorsque vous grandissez et vous vous retrouvez dans un foyer où l’homme commence à vous porter main, vous avez l’impression que ce sont des choses qui sont normales. Mais à un certain moment, avec la grâce de Dieu, on a cette petite voix qui vous dit : « Sors de là ! ». Malgré tout ce que les gens vont dire, il faut avoir le courage de sortir de là", a-t-elle indiqué.

Et plus récemment encore , elle a confié avoir été "rasée" par sa meilleure amie. "Une amie que j’hébergeais, a pris mon mari. Ma servante de l’époque a essayé de m’alerter sur la situation, mais je ne l’ai pas écoutée. Au moment de m’en rendre compte c’était trop tard '' , a-t-elle confié à l’émisison Les femmes d’ici sur NCI. Ce jour-là Yasmine Reda avait fondu en larme.

Ce mardi, elle a confié à Euloge First Mag, les raisons qui la poussent à revenir assure régulièrement sur ses périodes sombres de sa vie : ‘’DIEU a permis que de mauvaises choses m'arrivent afin que je sois à la télé pour les expliquer, car toute expérience qui t'arrive n'est pas forcément pour toi, mais aussi pour toutes les personnes autour de toi ", a-t-elle confié.