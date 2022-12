Côte d’Ivoire : Venom le Cascadeur, comment il a voulu "caler" aux USA

Venom le Cascadeur partage une leçon de vie avec ses fans via Facebook, c’était ce mardi 27 décembre 2022.

Venom le Cascadeur, nouvel "apôtre" du christianisme

Venom le Cascadeur, de son vrai nom Koffi Olivier, révèle avoir traversé des moments difficiles dans les années 2007-2008 jusqu’à ce qu’un jour il ait une proposition de voyage pour les Etats-Unis d’Amérique.

‘’Dans ce voyage, je n'avais rien à débourser, je devais juste y aller en tant que jeune artiste, car c'était un festival de musique africaine aux Etats Unis. Pour moi, c'était l'opportunité de ma vie. C'est avec beaucoup d'empressement que j'ai fait mes papiers et toutes les courses relatives au voyage. Mais malheureusement à cette époque, le voyage n'a pas pu être effectué. En vérité, ce que j'avais à l'esprit, c'était d'aller et d'y rester définitivement... J'étais très déçu par l'échec de ce voyage. Mais un an après, je sortais RECONNAISSANCE ACTE 2 qui fût un succès’’, a-t-il affirmé.

A en croire, l’auteur du titre à succès ‘’Reconnaissance acte 2’’, la leçon qu’il a tiré de ces moments, c'est que souvent on est frustré pour des choses qui ne marchent pas dans notre vie, mais Dieu connaît l'avenir et sait ce qui est bon pour nous.

‘’Bien des fois, derrière un échec se cache une bien plus grande victoire que celle qu'on a pensé perdre ! En somme, derrière l'échec de ce voyage que je vous relate, il y avait une carrière qui allait se construire en Afrique. Faisons confiance au choix de Dieu, n'oublions jamais que Dieu est avec nous et ce, quel que soit ce qui se passe dans nos vies. La Bible dit bien que, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu’’, a-t-il prêché à ses mélomanes.

Notons que depuis le 28 mars 2022, l'artiste est dédié au service de Dieu. Venom Le Cascadeur fait partie des artistes qui ont contribué activement à la promotion du coupé-décalé. Son titre “Reconnaissance acte 2” a connu un énorme succès.

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci