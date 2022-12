Burkina : Le Lieutenant-colonel Zoungrana de nouveau arrêté

Au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Zoungrana qui bénéficiait depuis quelques semaines d’une liberté provisoire a été arrêté. Il venait de passer près d’un an en détention à la Maison d'Arrêt et de Correction des Armées (MACA). L’homme a de nouveau interpellé ce 27 décembre à son domicile à Pabré par la Gendarmerie à quelques encablures de Ouagadougou.

Burkina : Retour à la case prison pour le lieutenant-colonel Zoungrana

Pour rappel, l’officier Zoungrana était arrêté pour tentative de coup d’État . C’est donc tôt ce matin du mardi 27 décembre 2022 que des éléments de la gendarmerie nationale du Burkina Faso ont pris d'assaut le domicile du lieutenant-colonel. Il est accusé d’être le cerveau du putsch qui aurait visé l’actuel chef d’Etat, Ibrahim Traore.

Si les pandores sont tombés sur une grande partie des sympathisants qui refusaient son arrestation, c’est finalement le soir que le lieutenant-colonel a pu être appréhendé. Selon un des mouvements soutenant le lieutenant-colonel, joint par nos confrères de Radio Omega, « ils ont fait des tirs de gaz lacrymogène pour disperser ceux qui étaient rassemblés devant le domicile et ont pu avoir accès au lieutenant-colonel ». Toujours selon la même source, les gendarmes ont convoyé le lieutenant-colonel dans son véhicule avec deux membres de sa famille à Ouagadougou. La destination finale étant inconnue

Situation confuse

Le lieutenant-colonel Zoungrana avait réussi à obtenir la liberté provisoire après plusieurs tentatives. Il avait finalement eu gain de cause grâce aussi à l'acharnement de son conseil qui trouvait les accusations de la justice du Burkina infondées. Cette nouvelle arrestation du lieutenant-colonel ne semble pas corroborer cette assertion, au contraire, elle plonge son avocat dans la tourmente. « C’est une situation confuse", a déclaré le conseil de l'officier, Me Paul Kéré.

Le lieutenant-colonel s’est dit victime de tentative d’assassinat

Dans une vidéo de 2mn 50 obtenue via l’avocat du lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana, ce dernier dénonce une "tentative d’élimination physique" de sa personne. « Depuis que j’étais à la Maison d’arrêt et de correction des armées (MACA), il y a eu deux tentatives d’empoisonnement contre ma personne », déclare-t-il.

Toujours dans la vidéo, il affirme que « des drones ont survolé sa résidence depuis sa sortie pendant au moins 4 ou 5 jours, tous les matins à 4h. Il soutient que ses enfants ont même pris des photos », arguant qu’il y a eu trois drones à la fois et que ces drones étaient armés.

« On peut bien se demander quel était l’objectif de ces drones armés ? », s’est-il d’ailleurs interrogé. Au regard de toutes ces péripéties, le lieutenant-colonel soutient une tentative d’assassinat ratée contre sa personne qui se transforme en arrestation avec des accusations dilatoires. Pour lui, « l’injustice ne peut pas être un ciment pour la cohésion nationale ».

Avec cette nouvelle arrestation, l’affaire Zoungrana est loin d'être terminée et on est en droit de se demander pourquoi les autorités craignent tant le lieutenant-colonel ? Surtout quand on sait que ce dossier existe depuis les deux coups d’Etat du 24 janvier du lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba et du 30 septembre du capitaine Ibrahim Traoré.

Pierre Ouédraogo : www.afrique-sur7.ci