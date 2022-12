Côte d'Ivoire : Annoncé au RHDP, Guikahué dénonce des "intoxications"

Maurice Kakou Guikahué a rompu le silence devant les rumeurs qui l'annoncent au RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix). Le secrétaire exécutif du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) a réaffirmé son engagement auprès du parti septuagénaire.

Maurice Kakou Guikahué : "Moi, je suis un meuble du PDCI-RDA"

Dans une intervention vidéo publiée sur PDCI 24, Maurice Kakou Guikahué a démenti l'information selon laquelle il serait en route pour le RHDP. "Ce sont des bruits, des intoxications. Moi, je suis un meuble du PDCI-RDA. Quand j'ai été élu président du MEECI, en 1981, le président Houphouët m'a reçu à table, à Yamoussoukro. On était deux à table et il m'a parlé. Il a dit : "Plus tard, le PDCI ne sera plus seul. Il y aura d'autres partis politiques, donc j'ai créé le MEECI comme une école pour apprendre le PDCI, comme ça quand les autres vont quitter le PDCI pour aller faire leur parti politique, vous, vous resterez au PDCI." Voilà ce qu'Houphouët m'a dit", a clarifié l'ancien ministre de la Santé.

Maurice Kakou Guikahué n'a pas manqué de rappeler qu'il a été le dernier médecin de feu Félix Houphouët-Boigny. "C'est dans mes bras qu'il est décédé. Il m'a parlé du PDCI. Je suis jeune par rapport à Fologo et président Bédié, il m'a confié une mission importante qui est de faire vivre le PDCI. Et c'est ce que je fais auprès du président Henri Konan Bédié. Aux 75 ans du PDCI, j'ai fait un discours. J'ai dit qu'Houphouët m'a formé, mais Bédié m'encadre", a ajouté Guikahué.

Ces derniers temps, le parti d'Henri Konan Bédié connait des défections dans ses rangs. En effet, Basile Gouali Dodo, député PDCI de Vavoua, a rejoint le parti d'Alassane Ouattara il y a quelques jours. Après lui, N'dohi Yapi Raymond est également en route pour la grande famille des houphouëtistes.