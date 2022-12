Mali : Les 46 soldats ivoiriens condamnés et mis en liberté

Les 46 soldats ivoiriens soupçonnés d’être des « mercenaires » et détenus au Mali depuis juillet ont été jugés aujourd’hui, jeudi 29 décembre 2022 à la cour d’appel de Bamako avant d'être remis en liberté par les autorités judiciaires maliennes.

46 soldats libres, mais condamnés avec sursis

Le tribunal a condamné les 46 soldats avec sursis et ils ont été mis en liberté. Aux yeux de la junte malienne, ils sont coupables d' ‘’association de malfaiteurs, attentat et complot contre le gouvernement, atteinte à la sûreté de l’Etat malien, détention, port et transport d’armes et de munitions de guerre ou de défense intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle et collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou terreur et de complicité’’. La nouvelle de leur libération a été confirmée par Fratmat.info.

Le 10 juillet 2022, 49 soldats ivoiriens avaient été arrêtés au Mali puis inculpés mi-août pour « tentative d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat » et formellement écroués. Trois femmes ont été libérées par la suite le 3 septembre 2022.

Le gouvernement ivoirien assurait que ces soldats étaient en mission pour l’ONU, dans le cadre d’opérations de soutien logistique à la mission des Nations unies au Mali (Minusma) et avaient exigé leur libération.

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci