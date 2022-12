Municipales Moronou : Ahoua N’doli échange avec les instances du RHDP

À l’occasion d’un petit déjeuner de travail, l’Inspecteur général d’Etat, Ahoua N’doli, a réuni autour de lui, ce mercredi 28 décembre 2022, les premiers responsables du RHDP (Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix) de la région du Moronou.

Ahoua N’doli met les cadres RHDP du Moronou en ordre de bataille pour le parti

L'Inspecteur général d’État, les secrétaires départementaux, élus et cadres du RHDP du Moronou ont fait le point de la révision de la liste électorale et des candidatures aux élections municipales et régionales de 2023. Au terme du rapport établi par l’honorable N’Guessan Ahondjon faisant état du bon déroulement de l’opération de révision de la liste électorale dans le Moronou, avec un taux de réalisation de 62 % par rapport aux objectifs fixés par la direction du parti, Ahoua N’doli Théophile a félicité les acteurs de ce succès.

L’Inspecteur général d’Etat a salué et félicité les responsables du Rhdp du Moronou pour leur implication et leur présence sur le terrain qui a permis d’atteindre un tel résultat. Du reste, a-t-il fait savoir, ce résultat augure de bonnes perspectives pour le RHDP pour les échéances futures, notamment les élections municipales et régionales de 2023.

Concernant ces élections, Ahoua N’doli Théophile a fait savoir aux différents participants à la rencontre que seul l’intérêt du RHDP doit primer sur les ambitions personnelles.

Ainsi, au nom de cet intérêt, des têtes d’affiche ont été désignées par le président du RHDP, le président Alassane Ouattara, en vue de représenter le parti au pouvoir lors des élections régionales. Au titre du Moronou, c’est l’honorable N’Guessan Ahondjon, député d’Arrah, qui a été choisi pour porter les couleurs des houphouëtistes lors des élections régionales de 2023, a signifié l’Inspecteur général d’Etat.

Afin de garantir son succès et partant celui du Rhdp dans le Moronou, Ahoua N’doli Théophile a appelé tous les responsables du parti à l’entente, à l’union et à la solidarité autour du candidat N’Guessan Ahondjon. Une telle posture d’unité serait déjà un gage de réussite face aux adversaires politiques, a insisté l’Inspecteur Général d’Etat.

Pour ce qui est des candidatures aux municipales, hormis celles de Bongouanou qui, comme toutes les autres candidatures dans les communes chefs-lieux de région seront tranchées par la haute direction du parti, sous la houlette d'Alassane Ouattara, Ahoua N’doli Théophile a indiqué que celles des autres communes du Moronou seront arbitrées par la Commission régionale d’arbitrage mise en place.

Il a invité les différents candidats, élus, cadres et responsables du RHDP de Moronou à investir le terrain dans la cohésion pour marquer leur proximité avec l’électorat et les militants. Pour Ahoua N’doli Théophile, l’année 2023 doit être celle de la consolidation de la position du parti au pouvoir, en tant que première formation politique de la région.

Anticipant sur les vœux du nouvel an, l’Inspecteur général d’État a souhaité que la nouvelle année soit porteuse d’une bonne santé pour tous et surtout de succès aux élections locales à venir.

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci