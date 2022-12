Côte d'Ivoire : Le MFA réitère son vœu d'être associé au RHDP

À l'orée du nouvel an 2023, le président du Mouvement des forces d’avenir (MFA), Yaya Fofana, a tenu à formuler des vœux de voir son parti être pris en compte dans les instances dirigeantes du RHDP (parti au pouvoir), mais surtout dans la gestion du pouvoir d'État. Ci-dessous l'intégralité des voeux de nouvel an du président Yaya Fofana.

Yaya Fofana, président du MFA : "Le MFA a toujours respecté son engagement vis-à-vis du RHDP"

L’année 2022 vient de s’achever et les sonorités des cloches de l’année 2023 résonnent sans s’estomper dans nos ouïes. En ces moments où les trois (03) valeurs fondamentales que sont le bonheur, la joie et l’harmonie règnent dans tous les ménages du monde entier, qui s’apprêtent à emprunter les sentiers d’une année nouvelle, j’adresse mes vœux les plus sincères en matière de santé, de prospérité, de courage et d’espoir aux militants et sympathisants du Mouvement des forces d’avenir et à tous nos compatriotes.

"À nos militants et sympathisants, issus de toutes les régions représentatives du MFA, au niveau sous-préfectoral, communal et régional, je voudrais chacun en ce qui le concerne, vous féliciter pour votre soutien sans faille et les efforts consentis, en faveur de la redynamisation de notre parti le MFA, depuis que vous m’avez fait confiance à la tête du MFA.

Aux partis membres du Rassemblement des Houphouetistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), qu’il me soit permis de vous adresser mes remerciements pour toutes les actions menées pour la reconstruction de notre pays, l’amélioration des conditions de vie de nos ménages et l’embellie économique qui a cours, sous la gouvernance de notre parti commun à savoir « le RHDP » et le leadership de son président, Son Excellence Alassane OUATTARA.

"Le MFA est partie prenante et membre fondateur du RHDP"

Tout en vous rappelant en tant que membre fondateur notre appartenance pleine et entière au RHDP depuis 2005 jusqu’à ce jour et notre adhésion à la vision ultime de ce parti qui est le « vivre-ensemble », il est bon de savoir que le MFA a toujours respecté son engagement vis-à-vis du RHDP et sa ligne politique depuis sa création en 2005 à Paris.

À cet effet, le MFA est partie prenante et membre fondateur du RHDP, nul besoin de rappeler ses attributs du droit, qui reste fondamental en matière de promotion de la démocratie. Il convient avant de faire un nouveau pas dans la Côte d’Ivoire nouvelle, de faire l’économie des deux (02) précédentes années. Les années 2021 et 2022 ont été pour nous, celles du changement en matière de Gouvernance.

En effet, au cours de ces deux (02) années, nous sommes passés d’une situation de mal Gouvernance, émaillée de dissensions, d’injustice et de minimisation, avec pour conséquence la déstabilisation et la fragilisation des instances de base de notre parti, à une situation de bonne Gouvernance dans l’optique de raviver les flammes du MFA et lui permettre de jouer pleinement son rôle dans le processus de construction d’une nation de développement et de prospérité.

L'engagement du RHDP vis-à-vis du MFA

C’est le lieu pour moi, de vous rappeler que depuis que vous m’avez crédité de votre confiance en me portant à la tête du Mfa , à l’effet de tracer les sillons d’un parti résilient et prospère pour le bonheur de tous, vous et moi, avons initié des séances de travail en vue de faire un diagnostic situationnel de notre parti. Les résultats de ces échanges ont été entre autres : la marginalisation du MFA dans la Gouvernance du pouvoir RHDP, l’inexistence de cadre du MFA dans les instances du RHDP, la coloration des instances du RHDP s’apparentant au RDR, l’exclusion du MFA lors de la restructuration du RHDP.

Pour lever ces problématiques, j’ai réalisé plusieurs initiatives pour le bonheur de notre parti le MFA. Ainsi, j’ai appelé l’attention de Son Excellence Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d’Ivoire, par voie de correspondances, a l’effet de lui exposer la situation qui prévalait au sein du MFA, mais également, l’injustice dont le MFA faisait l’objet dans le cadre de restructuration du RHDP. C’est dans ce cadre que sur instructions du Président de la République, j’ai été reçu par le Secrétaire Exécutif du RHDP, Monsieur Ibrahim Bacongo Cissé, en vue de lever les obstacles relatifs à la prise en compte des cadres du MFA dans les instances du RHDP et d’être associé à la Gouvernance du pouvoir d’Etat.

A l’issue de cette rencontre le 15 septembre au palais présidentiel, il nous a été promis de prendre en compte nos doléances et faciliter l’entrée de nos cadres dans les différentes instances du RHDP. Je vous prie de garder espoir, car Son Excellence Alassane OUATTARA est à l’œuvre pour notre réintégration effective dans les instances du RHDP, comme nous l’avons toujours souhaité. C’est pourquoi je vous exhorte à ne ménager aucun effort pour la victoire du RHDP, dans tous les processus électoraux en Côte d’Ivoire et la construction d’une nation prospère. Je souhaiterais pour ce faire, que nous ne nous laissons pas distraire par les désinformations qui ont cours à travers les réseaux sociaux et qui peuvent si on y prend garde, nous détourner de nos objectifs.

Ses vœux aux militants du MFA

Les perspectives pour l’année nouvelle sont entre autres (i) la consolidation de l’Etat de droit et de la Démocratie, (ii) la dotation des collectivités territoriales en ressources financières et matérielles en vue d’éradiquer l’inégalité sociale et lutter contre la pauvreté, (iii) la promotion de la bonne gouvernance et du civisme et (iv) la redistribution des richesses à travers des mécanismes d’insertion des jeunes dans le tissu économique et social.

Je vous demande de continuer à me faire confiance. Je serai toujours du côté des partisans de la vérité et du partage, de la vision de notre mouvement et je m’efforcerai toujours de nous donner une place de choix dans l’environnement politique national sans jamais faiblir devant tout acte visant à susciter la mal gouvernance de notre parti politique.

Je souhaite à toutes et à tous, une excellente et paisible année 2023. Que Dieu bénisse le MFA uni et fraternel et la Côte d’Ivoire.