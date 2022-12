Life TV : Après sa sortie sur l'affaire Peter 007, Hamond Chic dans de beaux draps

La chaîne Life Tv a pris une importante décision après la récente sortie de coach Hamond Chic pour s'expliquer sur le passage de Peter 007 à l'émission Allô Caviar.

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour coach Hamond Chic

La présentatrice de l'émission Allô Caviar de Life TV, coach Hamond Chic, a fait une sortie fracassante, le jeudi 22 décembre 2022. Accusée par de nombreux internautes d'être la principale responsable de l'arrestation de Peter 007 qui séjourne à la MACA (Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan) depuis son passage à Allô Caviar, Assemien Hamond Chimène connue sous le nom coach Hamond Chic est montée au créneau pour dire sa part de vérité. Et ce jour là, elle a clairement pointé du doigt la chaîne Life Tv .

« J'étais obligée de recevoir le monsieur parce que la télé l'a fait venir pour ça (...) Quand on m'a annoncé l'arrivée de Peter, je savais qu'il devrait arriver, mais avant même qu'il n'arrive, je n'étais pas pour, mais c'est la télé ; la télé , c'est comme ça, on dit tes émotions, tu les mets de côté, c'est une autre réalité. Vous avez vu que le jour même de l'émission, je n'ai pas publié l'affiche de Peter. Pourquoi je publie l'affiche de tout le monde et lui, je n'affiche pas pour lui ? Parce que je n'étais pas pour, je ne voulais pas de lui sur mon plateau » , a expliqué Hamond Chic.

Et la désormais ancienne collaboratrice de Fabrice Sawegnon d'ajouter : « Je n'ai pas besoin de faire du scandale pour avoir des vues. Je ne suis pas une personne à buzz. Je n'aime pas me mêler de la vie des gens. Je n'ai pas partagé l'affiche, mais je l'ai reçu. Ce jour-là, j'étais en colère toute la journée. J'ai dit qu'ils sont en train de rendre mon concept autrement. Mon concept, c'est pour aborder des thèmes, écouter des histoires de couples, etc. Ce n'est pas pour m'occuper de ce qui s'est passé dans les fesses ou dans la culotte de quelqu'un. »

Quelques jours après cette sortie musclée de coach Hamond Chic, l'on apprend que la chaîne de Fabrice Sawegnon a décidé de remercier l'animatrice. C'est le journaliste ivoirien André Silver Konan qui a dévoilé l'information via un post sur sa page Facebook.