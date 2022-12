Mort de Pelé : La planète foot perd son maestro

La mort de Pelé a secoué le monde du football le jeudi 29 décembre 2022. Le triple champion du monde est décédé à l’âge de 82 ans. Avec le départ d’Edson Arantes do Nascimento, c’est une histoire du ballon roi qui marque un arrêt. Le roi est parti...

Mort de Pelé : Le roi brésilien a rejoint Maradona

Pelé a véritablement marqué l’histoire. Edson Arantes do Nascimento a fait rêver les amoureux du ballon rond. Sa mort a suscité la réaction de plusieurs personnalités de tous les domaines de la vie. Au Brésil, la mort de Pelé a profondément attristé le président Lula.

"J’ai eu le privilège que les jeunes Brésiliens n’avaient pas eu : j’ai vu Pelé jouer en direct, à Pacaembu et Morumbi. Jouer non. J’ai vu Pelé donner un spectacle. Parce que quand il recevait le ballon, il faisait toujours quelque chose de spécial, qui se terminait souvent par un but", a tweeté le président du Brésil.

Didier Drogba, ancienne icône du football en Côte d’Ivoire, a tenu à rendre un hommage au roi Pelé. L’ex-capitaine des Éléphants a présenté ses condoléances à tous ses "frères Brésiliens et à tous les amoureux du sport". "Merci pour tout l’amour pour le football, pour les gens. Ton humilité était contagieuse", s’est exprimé l’Ivoirien.

Pelé avait réussi à transporter sa magie au-delà même du terrain de football. "C'était autre chose qu'un footballeur. C'est un dieu vivant. Il m'a offert ses chaussures de la finale de la Coupe du monde 1970 et accepté que je joue avec lui pour un match caritatif", se souvient le célèbre animateur français Michel Drucker sur RTL.

Pelé est décédé à 82 ans après avoir lutté contre un cancer du colon. Durant la récente Coupe du monde au Qatar, le roi a apporté tout son soutien à Neymar et ses coéquipiers de l’équipe du Brésil.