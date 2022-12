Côte d’Ivoire : Des agents et étudiants du CROU Abidjan 1 distingués

Les meilleurs agents et autres associations estudiantines du Centre régional des oeuvres universitaires (CROU) d'Abidjan 1, ont été distingués le mercredi 28 décembre 2022, au cours de la 2e édition de la Journée de l'excellence du CROU Abidjan 1 au forum du Campus de Cocody.

2e édition de la Journée de l'excellence du CROU Abidjan 1 : Agents et étudiants distingués pour leur mérite

Présidée par Dr Insiata Ouattara Épse GOÏTA, cheffe de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la cérémonie de distinction des meilleurs agents du CROU Abidjan 1, avait pour but de magnifier l’abnégation, la conscience professionnelle et la détermination de l'agent et l'association universitaire au service des œuvres universitaires.

« La cérémonie du jour consacre la reconnaissance de l'effort et du travail bienfait des acteurs de notre structure. Elle met en valeur les agents qui se sont distingués par leur mérite au travail et des associations modèles dans la sphère estudiantine », a indiqué Dely Mamadou, directeur général du CROU A1.

Venu féliciter et servir de stimulus à la jeune élite de la même structure des œuvres universitaires, Dr Dely Mamadou a primé 8 agents, 3 associations estudiantines et décerné un prix dans la catégorie cité universitaire.

29 agents faisant valoir leur droit à la retraite ont été également récompensés et chaleureusement félicités pour leur sens profond du devoir. « C'est un sentiment de joie et de fierté qui m'anime. Ces récompenses viennent des années de travail consentis par des travailleurs qui partent aujourd'hui.» a dit un retraité.

Au total, ce sont 29 retraités qui ont reçu leurs diplômes des mains de la cheffe de cabinet du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Anzata OUATTARA Epse GOITA et de Dr SIDIBÉ Daouda, directeur des Œuvres universitaires, de la Vie associative et du Genre.

Les associations estudiantines oeuvrant pour l'amélioration des conditions des pensionnaires des résidences universitaires à travers le sport et la vie associative n'ont pas été oubliées. Trois prix d'excellence des meilleures associations agissant dans divers domaines en milieu universitaire leur ont été décernés.

De son côté, le comité d'organisation a précisé la répartition des 12 prix décernés, notamment 8 prix dans la catégorie prix du Personnel, 3 prix dans la catégorie associations estudiantines et 1 prix dans la catégorie Cité universitaire. Chacun des prix contenant une attestation, un trophée et une enveloppe d'au moins 100 000 F CFA.

Pour cette 2e édition, le super-Prix du meilleur agent contenant 1 attestation, 1 trophée et 300 000 F CFA n'a pas été attribué parce que, selon les organisateurs, le jury n'a pas pu se départager parmi les nominés qui sont les lauréats des prix des 6 grands départements.

-------------------------

Une correspondance de

Sony WAGONDA