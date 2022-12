Serey Dié honore Mariam Traoré et Mme Bacongo Danielle

Le compagnon de l’artiste Josey, Serey Dié, a exprimé ses vœux de reconnaissance à cette journée du 30 décembre 2022 envers deux grandes dames qu’il considère comme ses mères.

Serey Dié : ‘’ 2022 s'en va. Je voudrais faire une pause, et dire mon infinie reconnaissance à deux dames’’

L’ex capitaine des Éléphants se sent reconnaissant après une année tumultueuse pour lui. ‘’2022 s'en va. Je voudrais faire une pause, et dire mon infinie reconnaissance à deux dames, deux grandes dames, au contact de qui j'ai réalisé que dans la vie, il y a des personnes qui se lient à vous en apparence, et il y en a d'autres, qui impliquent leurs personnes, leur honneur, leurs vies même, en toutes circonstances, heureuses comme malheureuses, pour vous. Je pense particulièrement à l'honorable Mariam Traoré officiel et Mme Bacongo Danielle Lidégoué’’, a-t-il déclaré.

Selon le père de Shama, ces deux dames ont toujours agi envers lui comme ‘’des mères biologiques’’. À l’en croire, elles lui ont ouvert leur quotidien, leur cœur, leur intimité.

‘’Elles m'ont adopté comme un fils, pour qui elles sont prêtes à tout. En cette fin d'année, je voudrais dire merci à DIEU de me les avoir données. Elles me sont d'un précieux soutien et d'un inestimable amour’’, a-t-il révélé avant d’inviter ses abonnées à l’aider à leur dire merci, et à demander à Dieu de les bénir richement.

Faut-il le rappeler, l'international footballeur ivoirien Serey Dié Geoffroy et l’artiste Josey ont confirmé une fois de plus leur union lors du concert de sa dulcinée le samedi 17 décembre 2022 au Sofitel Hôtel Ivoire. Très amoureux, ils sont parents de deux garçons.

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci