Côte d’Ivoire: Joël Nianzou exhorte les jeunes Blogueurs à persévérer

Le gala des jeunes blogueurs de l’Unicef Côte d’Ivoire pour la promotion d’une utilisation saine et responsable d’internet à travers la lutte contre la désinformation et le discours de haine, s’est tenu à Abidjan. L’événement a ete marqué par les Awards de distinction des meilleurs jeunes blogueurs de l’année 2022, rapporte l’AIP.

Le gala des jeunes blogueurs de l’UNicef, parrainé par le président de la Plateforme de la presse numérique de Côte d’Ivoire (PNCI), Joël Nianzou, a enregistré la participation de la direction de la protection de la jeunesse, Africa Radio et le parlement des jeunes de Côte d’Ivoire.

Le président de la PNCI, M. Nianzou, a rappelé aux jeunes leur responsabilité et l’impact de leurs engagements communautaires dans le processus de développement de la société, non sans rappeler le rôle de sa structure dans l’accompagnement d’une jeunesse engagée.

« En devenant le parrain morale et naturel des jeunes blogueurs UNICEF et de la Communauté des Jeunes bénévoles, c’est un engagement à la fois participatif et inclusif de part et d’autre pour réussir le pari du développement pour tous », a-t-il déclaré.

Il a traduit sa reconnaissance à l’UNICEF Côte d’Ivoire, au ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, différents partenaires et au comité d’organisation pour cette initiative, avant de remettre le prix meilleur jeune blogueur Unicef 2022 à Audrey Bamba.

Joël Nianzou a exhorté l’ensemble des lauréats à persévérer dans l’excellence et à barrer la route à l’usage détourné d’Internet et des réseaux sociaux. Le prix du leadership féminin est revenu à Gbeugré Mansè Jeanine, celui du meilleur photographe, à Kouadio Jean Yves Mikel, le prix du meilleur infographiste, à Kouadio Innocent Williams, celui du bénévole de l’année à Ziongoule Gaël, la meilleure action sociale à Touré Fathime Paule Olive et le prix Sophie Chavanel, a été remporté par Germain Aké.