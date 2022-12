Tina Glamour aux membres de la Yôrôgang : "Ne me faites pas parler..."

La mère de feu DJ Arafat, Tina Glamour, s'est de nouveau attaqué aux proches de son défunt fils. Dame Logbo Valentine a haussé le ton contre les anciens membres de la Yôrôgang.

Tina Glamour porte des accusations graves contre les proches de feu DJ Arafat

Tina Glamour, la mère de feu DJ Arafat, a encore frappé. Dans une vidéo postée sur sa page Facebook, elle a de nouveau proféré des attaques aux anciens proches de son fils. L’ex-épouse de feu Houon Pierre a fait savoir que son fils a été victime de plusieurs pillages orchestrés par ses propres amis.

« Arafat a été victime, le 12 (août 2019, NDLR) de pillage de tous ses propres amis », a-t-elle affirmé en ajoutant que « le studio d’enregistrement a été cassé, bousillé par les gens qui étaient dans sa maison".

"Tu ne peux pas vivre avec ton meilleur ami et ta copine et puis les choses disparaissent (...) Ne me faites pas parler en cette fin d’année. Ce qui est sûr, ça ne restera pas impuni », a prévenu Tina Glamour.

Et la mère de feu Bébé Carla d'ajouter : « l’ordinateur de mon fils où il y avait tous ses sons, Avy Landry (Landry Agban) a avoué qu’il avait le disque dur. Les chansons d’Arafat ont été volées. »

Pour rappel, ce n'est pas la première fois que Tina Glamour s'attaque aux amis de son défunt fils, Houon Ange Didier. Quelques semaines après le décès de DJ Arafat survenu le 12 août 2022, ses plus proches collaborateurs ont émis le souhait de pérenniser les œuvres de leur défunt mentor.

À cet effet, Landry Agban, un des fidèles lieutenants du Beerus Sama, a été désigné président de la Yôrôgang, label créé par le défunt père de Rafna. Un choix auquel s’était farouchement opposée la mère de l'artiste, Tina Glamour avait proclamé la dissolution de la Yôrôgang. Il s'en était alors suivie une sorte de bras de fer entre cette dernière et les fidèles lieutenants de l’ancien petit ami de Carmen Sama.