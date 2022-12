Né Marco saisit la FIFA pour l'annulation du transfert de Datro Fofana à Chelsea

Né Marco Taddei, président d’Abidan City, club ivoirien évoluant en D3, a adressé un courrier à la FIFA, afin de suspendre le transfert de Datro Fofana, jeune buteur ivoirien de 20 ans, du coté de Chelsea en provenance du club norvégien, Molde. La raison de cette demande de suspension est clairement expliquée dans le communiqué ci-dessous.

Voici le communiqué publié par Né Marco , président d’Abidjan City

AFFAIRE DATRO FOFANA

COURRIER A LA FIFA

Vos Réf. :

Club Abidjan City FC, Côte d’Ivoire / Club Molde FK, Norway & Player Datro David Fofana, Côte d’Ivoire

Ref. No. FPSD-5901

Madame, Monsieur,

Je fais suite à la décision rendue par la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA dont les conclusions ont été transmises le 6 septembre 2022 et les motifs communiqués le 7 septembre dernier.

Ce dossier a connu une évolution très sensible puisque la Commission d'Appel de la Fédération Ivoirienne de Football a, en date du jeudi 10 novembre 2022, infirmé la décision de la Commission de première instance sur laquelle s'était très justement fondée la FIFA pour rejeter notre demande.

Aujourd'hui, nous considérons que cette décision valide le contrat qui a été signé entre le joueur Datro David Fofana et notre club le 31 juillet 2019 et que tout transfert, notamment au club de Chelsea, de ce joueur, sans notre accord, serait contraire aux règles de la FIFA et pourrait être remis en question.

Nous vous invitons donc à intervenir auprès du club de Chelsea qui me lit en copie afin que le transfert du joueur soit suspendu tant que le litige entre le club de Molde FK et nous-même ne sera pas réglé par le TAS.

Nous réservons naturellement tous nos droits car nous considérons que l'intérêt du football africain et notamment de notre club a été violé par le club européen Molde FK, également en copie de ce courrier.

Je vous adresse, Madame, Monsieur, l'assurance de mes salutations respectueuses.

Marco NE Taddei

Président