Côte d'Ivoire : Guillaume Soro révèle pourquoi il refuse de rentrer

Dans un discours adressé aux Ivoiriens à l'occasion de la fin d'année 2022, Guillaume Soro, président de GPS (Générations et peuples solidaires) a révélé les raisons pour lesquelles il refuse de regagner la Côte d'Ivoire.

Côte d'Ivoire : Guillaume Soro parle aux Ivoiriens

Guillaume Soro est en exil depuis le 23 décembre 2019. L'ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est même condamné à la prison à vie par la justice ivoirienne. Il avait annoncé sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Mais depuis, l'ancien chef rebelle n'a pu regagner Abidjan.

Trois ans après le début de son exil, Guillaume Soro donne les raisons qui le poussent à demeurer loin des soins. "Beaucoup s’interrogent : pourquoi nous ne faisons pas comme certains, ceux qui sont rentrés ? Pourquoi ne regagnons-nous pas notre pays, s’il le faut en allant à Canossa ? Pourquoi nous choisissons la voie rugueuse de l’exil et des privations alors que nous pourrions rentrer, nous mettre en rang comme tout le monde et attendre, accroupis, les mains dans le dos, que l’on veuille bien nous pardonner notre désir de liberté et de démocratie !", a dit le fondateur de GPS dans son discours de fin d'année.

"Ne soyons pas pressés. Ne nous précipitons pas. Ne soyons pas impatients. Ne ruinons pas une vie de lutte et de combats aux perspectives lumineuses simplement parce que nous pensons que certains, qui n’ont pas plus de mérite que nous, se promènent en liberté malgré les chaînes qu’on leur a posées. C’est la politique qui nous a jetés dans l’épreuve du feu, et c’est par la politique que nous en sortirons. Pas par des larmoiements", a expliqué le leader des soroistes.

Guillaume Soro précise qu'il sortira de cette situation qu'il n'a pas cherchée, dans l’honneur et la dignité. Il a également eu une pensée pour Souleymane Kamagaté Koné et Pulchérie Gbalet actuellement en détention.