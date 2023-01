Côte d’Ivoire : L'État et PALMCI lancent le recrutement de plus de 1000 jeunes

Recrutement-Dans le cadre de l’École de la deuxième chance (E2C), le ministère de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage (METFPA) et l’entreprise PALMCI ont lancé depuis le vendredi 30 décembre 2022, le recrutement de plus de 1000 jeunes dans 27 métiers différents.

Emploi jeunes : METFPA et la PALMCI lancent le recrutement à deux niveaux

A travers un communiqué publié le 30 décembre 2022, le ministère de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage, en collaboration avec l’entreprise PALMCI, a lancé le recrutement de 794 jeunes dans sept métiers. Il s'agit notamment de Chauffeurs de véhicule léger, chauffeurs poids lourd, conducteurs d’engins, ouvriers agricoles, pompistes, agents de sûreté et tractoristes dont 490 places en CDI et 304 en CDD.

Les personnes intéressées doivent avoir au minimum un niveau troisième (3e), le permis de conduire B, C, D, E avec deux (2) ans d’expériences professionnelles pour les chauffeurs, savoir lire et écrire pour les ouvriers agricoles et le BEPC pour les pompiste, les agents de sûreté et tractoristes.

Les candidats doivent avoir la nationalité ivoirienne et être âgés de 21 ans au minimum et avoir une fiche d’inscription en ligne à renseigner, photocopie des pièces d’identités, photocopies de diplômes, photos d’identités, chemise à rabat. Le recrutement se fait en trois étapes à savoir l’entretien d’embauche, la visite médicale et la formation. Le recrutement a commencé depuis le jeudi 29 décembre 2022 et prendra fin le vendredi 6 janvier 2023.

Dans un autre communiqué relatif à l’école de la deuxième chance signé par le directeur de cabinet dudit ministère, Moustapha Sangaré, 279 personnes seront recrutées pour 20 métiers dont 64 places CDI et 215 CDD. Le niveau requis pour ces différents métiers est le BT, CAP, diplôme d’infirmier, de sage-femme, de technicien de laboratoire.

Ces métiers sont entre autres, agents administratifs, agents de laboratoire, de prélèvement, aides assistants sociaux, cuisiniers, soudeurs, mécaniciens, etc. Avec les mêmes conditions, le recrutement se fait en deux (2) étapes sans formation.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci