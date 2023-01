Bernardin Domy (RHDP): "Nous n'avons pas d'adversaires à Danané"

Lors d'une conférence de presse tenue le jeudi 29 décembre 2022 dans les locaux de la mairie de Danané, Bernardin Domy, chef de cabinet du maire de ladite localité, a fait un bilan partiel de l'action municipale au titre de l'année écoulée.

Danané : Bernardin Domy veut un second mandat pour le maire Ouattara Defoungotoh

Le chef de cabinet du maire de Danané a dévoilé les grandes perspectives de l’action du conseil municipal à partir d'un bilan qu'il juge "largement positif ". Il a expliqué que l'année 2022 a été une année faste, car ayant permis l'exécution d'un certain nombre de travaux. Notamment, le centre de santé du village Goualeu, l'équipement du centre de santé de Masseupleu au quartier Gningleu, la construction d'une école de 6 classes avec bureau et toilettes à Gaéville.

Abordant le chapitre de la salubrité, Domy Bernardin a annoncé l'achat du matériel de salubrité qui est un tracteur-chargeur disponible dès le mois de janvier 2023. Toute chose devant permettre de régler définitivement l'épineuse question des ordures ménagères.

« Il est bon de savoir que la question de salubrité est une question nationale. Nous comprenons et nous sommes conscients des attentes de nos populations. A partir de janvier, le dispositif à ce niveau sera renforcé. En retour, nous demandons juste aux populations du civisme, qu'elles mettent les ordures dans des sachets ou des sceaux et les déposent là où passent les engins destinés au ramassage », a-t-il dit avant de souligner qu'à la faveur de l'arrivée du Premier ministre à Danané, tous les dépôts sauvages d'ordures ont été enlevés.

Un tour d'horizon des prestations des services jusqu'aux actions sociales, permet au conférencier de se satisfaire d'un "bilan moral satisfaisant ".

Quant au volet financier, le chef de cabinet a plutôt penché pour un bilan prenant en compte tout le mandat du maire Ouattara depuis 2019 à 2022.

«Depuis 2021, les voyants étant au vert, on a pu atteindre le véritable premier budget primitif qui est de 687 779 000 F CFA. Ce budget a déjà été soutenu au niveau d'Abidjan. Comme tout budget, il s'équilibre en recettes et en dépenses. C'est donc un bond qualitatif de 155,17 % que nous enregistrons. A cause de ce bond que nous avons réalisé, l'année prochaine dans le programme budgétaire, nous prévoyons construire 3 écoles primaires. L'idéal pour nous est de mettre fin à l'existence des écoles en paillotes dans la commune. A partir de ce budget, la collectivité peut désormais rêver grand : par exemple, offrir à Danané un hôtel de ville et un stade dignes de son nom », a-t-il indiqué avant de préciser : « Dans l'éducation, en 4 ans, ce sont au total 8 projets pour un coût global de 294 173 000 FCFA. Sur le plan sanitaire, ce sont 7 projets qui ont été réalisés pour un montant de 209 877 000 F CFA englobant des construction de dispensaire, centre de santé et leurs équipements. »

Le chef de cabinet a également évoqué le financement de 17 autres projets pour un montant de 335 926 000 F CFA concernant notamment des reprofilages de 10 km de voies dégradées, les travaux d'assainissement et de drainage du canal principal de la ville, l'acquisition de véhicules, les constructions de magasins et de latrines, l'équipement en matériels agricoles pour le développement de la riziculture et l'informatisation de l'état civil.

« Après la phase expérimentale, Danané n'a pu être retenu dans ce projet initié par la fondation Bloomberg Philanthropies encourageant et diffusant les innovations des villes du monde. Donc nous fonctionnons sur fond propre tout en élargissant nos champs d'action à tous les malades et les femmes enceintes qui sont gratuitement conduits vers les centres de santé. Quant à la salle VIP, le projet est mort-né. « C'est désormais le magasin de stockage de la mairie. Nous y entreposons du matériel réceptionné », s'est-il exprimé.

Plus loin, le chef de cabinet s'est voulu précis pour ce qui est de l'absence des conseillers municipaux à la conférence : « C'est voulu. Mais bientôt, lorsque le maire Ouattara présentera son bilan avant de rendre le tablier, ils seront tous autour de lui. » Aux jeunes de la ville, il a annoncé que bientôt leur faîtière aura une subvention.

Le Chef du Cabinet a également informé que les chantiers à travers la ville qui piétinent (le nouveau marché, l'école de Tieukpoloupleu, l'école primaire de Belleville) sont du seul fait de l'opérateur et non de la mairie.

Bernardin Domy a assuré qu'au vu de son bilan satisfaisant, le maire Ouattara Defoungotoh aura un second mandat, car «nous n'avons pas d'adversaires à Danané. Les seuls que nous avons sont le train de vie de nos concitoyens et des infrastructures à offrir pour leur bien-être. Nous le disons avec assurance parce que le maire Ouattara a le soutien de toutes les grosses têtes du RHDP dans le Tonkpi », a-t-il conclu.

Une correspondance de Sony WAGONDA