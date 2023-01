Football : Nouveau duel prévu entre Lionel Messi et Ronaldo

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se retrouveront en janvier 2023, lors d’un match amical entre le Paris-Sain-Germais et Al-Nassr, le nouveau club de CR7. L'information est livrée par le journal français le Meilleur du Football sur sa page Facebook.

Ronaldo-Lionel Messi : Des retrouvailles tant attendues déjà par les fans

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se sont affrontés pour la dernière fois, en décembre 2020, à l’occasion des matches de poules de la Ligue des champions. Pour rappel, CR7 avait remporté cette rencontre 3-0 au camp Nou sous les couleurs de la Juventus. Après deux (2) ans sans affrontements entre ces deux super stars du football mondial, de nouvellee retrouvailles sont enfin annoncées par les médias.

Les deux légendes du ballon rond ont disputé plusieurs rencontres au cours de leur prestigieuse carrière. Messi et Ronaldo se sont affrontés en Liga, en Super Coupes d’Espagne, en Coupe du Roi et en Ligue des champions pendant plus de 10 ans. Cette rivalité entre les deux joueurs de talent a marqué d’une pierre blanche le monde du football et continue de faire vibrer leurs fans.

Depuis le départ de Lionel Messi au PSG en 2021, les deux meilleurs joueurs ne se sont plus affrontés. Mais, selon notre source, CR7 et la Pulga se croiseront lors d’un match amical qui opposera le PSG à Al-Nassr, le désormais nouveau club de Ronaldo. Malgré le départ du Portugais en Arabie Saoudite pour un montant de 200 millions d’euros, les rivalités ne s’arrêteront pas.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci