Konnie Touré, en couple ? L'animatrice expose son plus gros problème

La belle Konnie Touré, âgée aujourd’hui de 40 ans, est-elle en couple ? La présentatrice télé à succès a donné une réponse au cours de l'émission Life Weekend diffusée sur Life TV.

Konnie Touré : ''Je ne sais pas si je suis un cœur à prendre''

En février 2021, la belle et très talentueuse présentatrice ivoirienne, Konnie Touré, s'est retrouvée au cœur d'une polémique en raison de son statut de célibataire.

Une situation qui l'avait poussée à réagir dans un message posté sur sa page Facebook. "Je vous explique ma vision des choses. Kaba Mawa, ce ne sont pas des commentaires blessants, je ne les prends pas pour moi, c’est juste le reflet des pensées de gens qui croient me connaître, mais qui sont complètement à côté de la plaque. C’est la raison pour laquelle je trouve ça drôle. Ils se font leur thérapie personnelle sur mon sujet en étalant leurs propres peurs. Moi je suis tranquille parce que je sais ce que je suis et ce que je vaux au-delà de ce que pensent ces personnes. Le plus important, je le redis, c’est d’être en paix avec soi même. Tout le reste, c’est du folklore. Prenons soin de nous. Et laissons le destin faire son travail. La vie est courte", avait asséné l'animatrice de Life TV.

Puis l'ancienne animatrice de Nostalgie d'ajouter: "Si je me marie, ça ne sera pas parce que je suis à la recherche du bonheur; parce que mon bonheur, j'arrive déjà à me le donner moi-même. Pour moi, le mariage est tellement important, tellement sacré que je ne veux pas faire n'importe quoi", avait-elle ajouté.

Le vendredi dernier, dans son émission Life Week-end où elle était reçue comme invitée, Touré Koaniman, alias Konnie, s’est à nouveau prononcée sur le sujet. “Je ne suis pas en couple, mais je ne sais pas si je suis un cœur à prendre. En toute sincérité, je n’aime pas me fatiguer. Je n’aime pas qu’on me prenne la tête. Je n’aime pas qu’on me fatigue. Du haut de mes 40 ans, j’ai connu des expériences, et à chaque fois c’est la même. Je ne suis surprise de rien. J’ai l’impression que les hommes sont prévisibles. Dès le moment où tu vas t’installer dans l’histoire, ils vont trouver qu’ils peuvent faire autre chose avec d’autres personnes. Et moi ça me fatigue un peu l’esprit. Je suis quelqu’un de loyal et je suis vraiment exclusive. Je crois que c’est mon plus gros problème ça. Je suis exclusive et je demande l’exclusivité à mon partenaire. Comme pour l’instant ce n'est pas le cas, je préfère me concentrer sur des choses et faire semblant de ne pas entendre tous ces cœurs qui crient”, a affirmé Konnie Touré.