Après la mort d’Arafat, bras de fer entre Tina Glamour et Olokpatcha

Plus de trois ans après la mort de DJ Arafat, la tension est très vive entre son fidèle lieutenant, Olokpatcha l'empereur et sa mère, Tina Glamour. Ce qui se passe.

DJ Arafat : Ça chauffe entre Tina Glamour et Olokpatcha

Olokpatcha l'empereur, l'un des anciens fidèles lieutenants de feu DJ Arafat, a recememnt lâché une bombe sur la toile. Il a révélé que le boss de la Yorogang a un enfant caché. Et la réaction de Tina Glamour n'a pas tardé. Dans une vidéo postée sur la toile, elle a craché ses vérités à Olokpatcha l'empereur.

''Mes petits-enfants sont les seules richesses que m'a laissées mon fils Arafat. Je ne peux donc pas accepter qu'on s'en prenne à eux. Ou qu'on se serve d'eux. Ils sont encore adolescents et restent toujours traumatisés par la perte tragique de leur père. Alors, est-ce normal qu'on vienne brandir sur la toile ce jeune garçon et dire qu'il est le fils caché de mon fils ? Ami et profiteur, c'est deux choses différentes. On ne peut pas prétendre dire qu'on a été ami à mon fils et venir exposer sa vie privée sur la toile. Olokpatcha, mon fils ne t'a jamais demandé d'établir les extraits d'acte de naissance de ses enfants. Mon fils n'a déclaré que quatre enfants. S'il te plait, laisse mon fils reposer en paix. Tu ferais mieux de t'occuper à acheter de tes oignons, piments pour faire ton commerce'', a lancé Tina Glamour.

''Du vivant de mon fils, tu ne lui as procuré que de mauvaises choses. Il ne te doit rien. C'est plutôt toi qui nous dois. Tu as cassé son studio. Tu t'es accaparé de mon fils pendant quinze ans de sa vie. Pendant ces années, je n'avais pas accès à mon fils, pareil pour ses frères, soeurs, cousins qui n'avaient non plus accès à lui'', a poursuivi la mère de feue Bébé Carla.

Par ailleurs, Tina Glamour a également demandé à Olokpatcha l'empereur de se mettre en retrait de tout ce qui concerne DJ Arafat. Chose que ''le vendeur de poisson'' n'est visiblement pas prêt à faire. Et il l'a clairement fait savoir dans une vidéo publiée sur la toile.

''J’ai décidé de pérenniser les œuvres de l’artiste. Cet artiste, qui est décédé, avait des gens autour de lui. C’est pourquoi il était fort... On est là pour travailler. Rien ne peut plus nous arrêter. Cette fois-ci, vous allez voir de vos propres yeux le 12 août Abidjan va se casser (…) '', lâche-t-il. Le bras de fer entre Tina Glamour et Olokpatcha l'empereur est donc lancé.