Mali : 4 personnes tuées dans une attaque près de Bamako

Au Mali, le poste de péage de Kassela et de la protection civile de Markakoungo situé à 80 km de la capitale malienne, a été attaqué par des assaillants non identités dans la nuit du lundi 2 au mardi 3 janvier 2023. Selon le journal AA Afrique, cette double attaque simultanée a enregistré quatre morts, notamment deux sapeurs-pompiers et deux civils.

Mali : L’attaque du poste de péage de Kassela fait quatre morts

Le Mali reste l'un des territoires les plus visés par les attaques terroristes en Afrique subsaharienne. Assimi Goita et son pouvoir font de leur mieux pour réinstaurer la paix dans le pays. Mais, la sécurité reste fortement éprouvée vis-à-vis des nombreuses attaques dont ils sont victimes.

Une autre attaque a eu lieu au poste à Péage à l’entrée de Bamako, la capitale malienne, dans la région de Koulikoro. Cette double attaque a enregistré quatre (4) morts. Deux (2) civils et deux sapeurs-pompiers ont perdu la vie. L'assaut a été mené par des hommes armés non identifiés dans la nuit du lundi 2 janvier 2023 au mardi 3. Ce bilan serait provisoire, apprend-on. Pour l'heure, les autorités maliennes n'ont pas encore réagi.

« Le poste de péage de Kassela et le poste de la protection civile de Markakoungo ont fait l’objet d’attaques de présumés terroristes dans la nuit du lundi à mardi », a relayé le journal AA Afrique. Notre source précise également que les assaillants ont également incendié deux véhicules appartenant aux éléments de la protection civile.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7ci