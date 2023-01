Zappé par Suspect 95, comment Debordo se retrouve avec Didi B

L'artiste coupé decalé, Debordo Leekunfa, a expliqué comment il a obtenu la collaboration avec le rappeur ivoirien, Didi B.

Après avoir annoncé le report à une date ultérieure de sa chanson réalisée en featuring avec le jeune rappeur Didi B, Debordo Leekunfa est monté au créneau pour apporter des précisons sur certaines spéculations qui se racontaient sur la toile.

“Je vois certaines personnes dire que je squatte sur Didi B parce qu’il mousse aujourd’hui, moi je squatte sur personne '', a lancé Opah la Nation, dans un direct sur sa page Facebook.

L'ex-compagnon de feu DJ Arafat a également expliqué comment il a obtenu cette collaboration avec Didi B, l'un des artistes ivoiriens les plus en vogue du moment.

'' J’ai appelé différents rappeurs, mais, le seul qui a répondu présent à l’instant est Didi B. Il n’est pas passé par 4 chemins... petit-là a pris sa voiture et il a garé avec tous ses éléments... je lui ai expliqué le délire et il est rentré en one way sur le son, il n’a pas dindin. En tout cas partout où vous voyez Didi B donnez-lui une bière de ma part”, a ajouté Le Mimi.

De son côté, Didi B a également expliqué comment les choses se sont passées. « Lorsque Debordo Leekunfa m’a appelé pour le feat je n’ai pas hésité, c’est un grand frère à nous, il faut se donner la force, la musique ivoirienne a besoin d’avancer », a confié le poulain du rappeur français, Booba.

De nombreux internautes ont apprécié l'humilité affichée par Didi B, qui malgré l'immense succès qu'il connaît, a tout de même décidé de donner un coup de pouce à son aîné, Debordo Leekunfa.

Pour rappel, Debordo Leekunfa, dans son direct, à révélé avoir contacté auparavant Suspect 95. "J’ai contacté Suspect 95 pour un feat, le petit m'a dit de lui envoyer son-là d’abord il va écouter et s’il valide, on va voir la suite. Jusqu’à aujourd’hui, je n’ai pas encore cru que c’est à moi petit là parlait. Mais j’ai tapé l’œil et laissé tomber en même temps", a soutenu Debordo Leekunfa.