Coupé décalé : Pour ses 20 ans de carrière, Molaré voit grand !

Le boss du coupé décalé, Soumahoro Mauriféré alias Molaré, a fait une annonce très importante en ce début d'année. Ce qu'il a décidé.

Molaré dévoile une annonce très importante

Précurseur du mouvement coupé décalé, qui a égayé la jeunesse ivoirienne en 2002 en pleine période de crise, l'ancien compagnon de feu Douk Saga, a décidé de célébrer ses 20 ans de carrière dans la musique, le 6 mai 2023, au Palais de la culture de Treichville. À cet effet, Molaré a posté 3 affiches sur sa page Facebook, tout en demandant à ses fans de faire un choix.

''Choisissez une des affiches ! On va valider !!! On fait le concert ensemble '', a lancé Molaré. '' Et avant le concert : 2 chansons par mois. Soit 10 chansons, le jour du concert un album de 20 titres dont 10 chansons en live avec mes musiciens seront disponibles. Ceux qui auront acheté le ticket de 20 mille auront déjà l’album courant avril '', a promis le patron de M GROUP.

Mais bien avant le fameux concert , Molaré a prévu une série d'activités qu'il a énuméré dans son message. '' En amont, on va animer une conférence pour parler entrepreneuriat, et industries créatives, se donner des conseils et proposer des stages en entreprises. On va lancer la fondation aussi pour les actions qu’on mène. On va faire la grande séance d’écoute live avec 200 fans qui donneront leurs avis. On va organiser le show privé pour les associations qui me tiennent à cœur. Mes maman veuves et les orphelinats que j’accompagne. On va ouvrir une page qui associe bénévolat et formation, notre axe sera la formation aux métiers de la gestion d’événements, on passera du marketing , la communication et l’implémentation . Nous allons nous associer avec l’école des DJ pour des formations et aussi avec des arrangeurs pour former de nouveaux talents . Avec nous aussi, des chorégraphes vont former de nouveaux danseurs '', a indiqué le promoteur du Primud.

Par ailleurs, le boss du Coupé décalé, a dévoilé ses motivations en organisant ses festivités marquant ses 20 ans de carrière dans la musique. '' Ce n’est pas juste fêter une carrière qui me motive, c’est aussi apporter de mon parcours et de tout ce que j’ai appris pendant ces 20 années avec vous. ON FERA CELA ENSEMBLE. Si vous avez des idées, réagissez parlez-en, on se verra. Nous avons commencé la préparation du projet en août 2022, je compte sur vous . '', a conclu Molaré.