Après son triste spectacle à Bonjour 2023, le Père Daloa s’excuse

Le Père Daloa s'est expliqué suite au spectacle auquel il s'est livré il y a quelques jours à Bonjour 2023. Il a également demandé pardon à la Nation ivoirienne.

Le père Daloa : ''Je demande pardon à tout le monde''

Le Père Daloa, considéré comme une célébrité du web en Côte d'Ivoire, s'est livré à un triste spectacle en cette fin d'année 2022. Présent à Bonjour 2023, le traditionnel spectacle d’humour organisé chaque début d’année, le Père Daloa, est venu se coucher devant le parrain de l'événement, le gouverneur du District d’Abidjan, Beugré Mambé. Mais il a été dégagé par des membres de la sécurité. La scène a été filmée et la vidéo s’est répandue comme une trainée de poudre sur la toile, suscitant de nombreux commentaires.

De son ccoté, Le Père Daloa est revenu à la charge dans un direct afin d'apporter des explications. ‘’(...) C’était ma première fois de voir le président Beugré Mambé. C’est quelqu’un qui peut m’aider, aider ma famille et m’enlever dans la saleté…. Ce qu’ils m’ont fait est méchant‘’, a-t-il indiqué.

Invité ce mardi à l'émission WAM, le Père Daloa a donné sa version des faits. ''Après avoir vu le père Beugré qui m'a remis quelques billets. Je devais voir maman Kandia Camara , qui était devant la caméra, je voulais voir et expliquer certaines choses au maire de ma commune vu qu'elle parlait et moi aussi je parlais, c'est pour cela que j'ai été saisi par des gros bras et mis dehors ''’ a-t-il expliqué.

L’invité de Willy Dumbo a ajouté que ''chacun à sa manière d'honorer son chef et c'est ma manière de m'y prendre et de m'amuser. " Je ne suis pas un mendiant, je travaille, je me débrouille, je vends des sacs. A partir de 5h, je sors déjà pour aller mes sacs'', a-t-il expliqué.

Par ailleurs, le père Daloa a finalement présenté ses excuses à toute la Côte d'Ivoire. ''J'y suis allé parce que j'ai été invité ... je demande pardon à tout le monde'', a-t-il soutenu.