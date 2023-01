Goëtzinger clashe Nathalie Yamb : "Cette femme est totalement amorale"

Dans l’affaire des "58 soldats français morts au combat en Afrique", Nathalie Yamb a fait une sortie qui a offusqué Geneviève Goëtzinger. La communicante française a traité la proche de Mamadou Koulibaly, fondateur de LIDER d’ "amorale et débectante".

Geneviève Goëtzinger hausse le ton contre Nathalie Yamb

Nathalie Yamb est connue pour avoir des propos très acerbes contre les puissances occidentales, notamment la France d’Emmanuel Macron. Celle qui a été pendant un moment la conseillère exécutive de l’ancien président de l’Assemblée nationale de Côte d'Ivoire Mamadou Koulibaly au sein de LIDER (Liberté et démocratie pour la République) est même interdite de séjourner en territoire français.

La "dame de Sochi" comme on la surnomme n’a pas baissé de ton à l’égard du pouvoir d’Emmanuel Macron. Bien au contraire. Récemment, dans l’affaire des "58 soldats français morts au combat en Afrique", Nathalie Yamb a eu une position qui continue de faire beaucoup de bruit.

"On va en finir une fois pour toutes avec cette affaire de “58 soldats français morts au combat en Afrique”. Primo, ils sont morts pour la France, pas pour nous. Deuzio, sur les 58, il y en a 23 qui sont morts lors d’accidents (parfois causés par eux-mêmes) et non au combat", a précisé la militante d’origine camerounaise dans un tweet.

Nathalie Yamb est allée plus loin en ajoutant que "cela fait des années qu’on dit aux légionnaires/mercenaires français de foutre le camp" de l’Afrique. Pour elle, "s’ils préfèrent se comporter en armée d’occupation", ils sont des ennemis, "et on ne pleure pas quand un ennemi tombe".

Pour sa part, Geneviève Goëtzinger a montré son indignation devant les propos tenus par Yamb. "Cette femme est totalement amorale et débectante. On s’incline devant les morts, on ne les insulte pas. Elle démarre 2023 comme elle a achevé 2022, dans la haine et l’abjection", a répondu l’ancienne patron de RFI.