Burkina Faso : Le pays annonce une nouvelle usine de transformation de maïs

Le Burkina Faso, par le biais d’une entreprise agroalimentaire Agrosev, spécialisée dans la transformation du maïs, va se doter d’une nouvelle usine en 2023, apprend-on auprès d’EcomNews.

Burkina Faso : L’entreprise Agrosev bénéficie de 12,2 millions de dollars pour le lancement des travaux

Agrosev est une entreprise agroalimentaire qui a fait du maïs sa spécialité. Pour la transformation de la denrée sollicitée par les Burkinabè et certains pays voisins, l’entreprise vient de bénéficier d’une enveloppe de 12,2 millions de dollars successivement octroyée par 4 institutions financières du pays.

L’annonce a été faite dans un communiqué publié le 8 décembre 2022. Dans les détails, la firme d’investissement Oikocredit basée aux Pays-Bas et le groupe d’investissement français, Investisseurs & Partenaires (I&P), fourniront 6,2 millions de dollars, tandis que le reste du montant sera apporté par l’institution financière belge de développement BIO et EDFI AgriFI (The Agriculture Financing Initiative, ndlr), une société d’investissement de l’Union européenne dédiée aux PME agricoles dans les pays en voie de développement.

Ce nouvel investissement permettra à l’entreprise de financer la construction d’une usine de transformation de maïs à Bobo-Dioulasso. Cette stratégie vise à faire passer la capacité de traitement de l’entreprise à plus de 160 tonnes par jour, contre un niveau actuel tournant autour de 50 tonnes. En outre, l’entreprise prévoit également se diversifier dans des produits à plus forte valeur ajoutée, notamment la farine à haute teneur énergétique, la farine de maïs précuite et les protéines de soja.

Fondée en 2008, Agroserv transforme et commercialise une grande variété de produits à base de maïs sur le marché burkinabè, dont le gritz destiné aux brasseries, la farine de maïs et la semoule destinée à la consommation humaine ou encore le son de maïs qui rentre dans la composition des aliments pour animaux. Par ce nouveau projet, les responsables de l’entreprise indiquent que l’effectif des petits exploitants enrôlés dans ses programmes d’approvisionnement local devrait doubler à 12 000 dans les prochaines années.

Bekanty N’ko www.afrique-sur7.ci