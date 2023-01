Pénurie de carburant au Burkina Faso : Ce qui a été décidé

Au Burkina Faso, le gouvernement prend une importante décision face à la pénurie de carburant qui frappe de plein fouet les usagers des produits pétroliers.

Burkina : Le ministre Serge Poda explique la situation qui prévaut à la Sonabhy

Invité au journal de 20h de la RTB le mardi 3 janvier 2023, le ministre du Commerce Serge Poda a donné plus de précisions sur le vent de panique constaté dans la perturbation de la distribution du carburant, notamment le super 91.

« Il n’y a plus de rationnement, les quantités sont livrées à 100 % aux distributeurs », assure le ministre du Commerce, Serge Poda.

Le ministre du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et moyennes entreprises, a présenté les excuses du gouvernement et de la SONABHY aux populations burkinabè pour les désagréments causés par cette pénurie. Il a rappelé que ces opérations de rationnement étaient dues à des opérations de maintenance dans certains dépôts extérieurs de la SONABHY qui ont causés des problèmes d’acheminement du super 91.

Serge Poda rassure les Burkinabè que les distributions normales ont repris depuis fin décembre et se poursuivent.

« Depuis les 27, 28, 29 décembre 2022, les opérations d’acheminement ont repris et environ 4 millions de litres du super 91 sont acheminés quotidiennement par des centaines de citernes jusqu’au dépôt de Bingo (sortie ouest de Ouagadougou). Depuis le 30 décembre 2022, la SONABHY fournit et a procédé à la suspension des rationnements. Et normalement la situation devrait rentrer dans l’ordre. La consommation de la ville de Ouagadougou et ses environs est estimée entre 2,7 millions et 3 millions de litres par jour. En guise d’exemple, 3,3 millions de litres de carburant ont été livrés aux distributeurs le 2 janvier 2023, plus que le pic de consommation normale dans la capitale », soutient-il.

« Selon nos informations, cette difficulté se résume soit par des rétentions volontaires de certains distributeurs, soit par des constitutions de stocks inexplicables de certains consommateurs. C’est ce qui épuise rapidement les stocks et crée toujours la psychose. Je puis rassurer que la situation est rentrée dans l’ordre et des instructions ont été données pour qu’il y ait une équipe de veille et de travail continu afin de toujours livrer à 100 % les quantités dédiées à chaque distributeur pour satisfaire les Ouagavillois », explique-t-il.