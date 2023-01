Accident mortel de Yamoussoukro : Le message d’Amadou Koné

Amadou Koné, ministre des Transports, n’a pas mis de temps pour réagir devant l’ accident mortel de Yamoussoukro qui a endeuillé la Côte d’Ivoire le jeudi 5 janvier 2023. Dans un communiqué, il a présenté ses condoléances aux familles endeuillées, non sans appeler les usagers à davantage de prudence sur les routes.

Accident mortel de Yamoussoukro : Amadou Koné appelle à plus de vigilance

Au lendemain de l’ accident mortel de Yamoussoukro qui a causé la mort de 14 personnes, le ministre des Transports a exprimé ses condoléances aux familles des disparus. Ci-dessous l’intégralité du communiqué :

COMMUNIQUE DU MINISTERE DES TRANSPORTS RELATIF A L’ACCIDENT SURVENU CE JEUDI 05 JANVIER 2023

Ce jour 05 janvier 2023, aux environs de 12 heures, alors que les fêtes de fin d’années n’ont enregistré aucun accident à lourd bilan, un grave accident de la route vient d’endeuiller notre pays avec des pertes en vies humaines, des blessés et des dégâts matériels importants.

Il ressort des informations, que l’un des autocars suivant un cortège funèbre, provenant d’ABIDJAN pour SEGUELA, a quitté son sens de marche au quartier Nanan à hauteur de la station DISTRICOM, pour se retrouver dans le sens inverse, et a percuté frontalement le second autocar venant de YAMOUSSOUKRO pour ABIDJAN.

Le bilan provisoire de cet accident survenu à Yamoussoukro fait état de 14 tués et 71 blessés.

Le ministre des Transports exprime les sincères condoléances du gouvernement aux parents des victimes décédées et formule des vœux de prompt rétablissement aux blessés qui ont rapidement été pris en charge par les services de secours et de santé.

En attendant de déterminer les causes exactes, avec le concours des services compétents, le Ministre des Transports appelle une fois de plus les automobilistes et les usagers de la route à plus de vigilance et au respect du code de la route.

Fait à Abidjan, le 05 janvier 2023

Pour le ministre et par délégation

Le Directeur de Cabinet

Dioman CONE

Magistrat hors Hiérarchie