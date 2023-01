Le stade national du Cap Vert porte désormais le nom de Pelé

Le stade national du Cap Vert à Praia portera le nom de l'icône brésilienne du football mondial, Pelé, décédé fin décembre, a annoncé le Premier ministre du pays, Dr Ulisses Correia da Silva.

L’aura de Pelé au-delà du Brésil jusqu’au Cap Vert

L’Estadio Nacional de Cabo Verde, stade d'une capacité de 15 000 places, érigé en 2010 et ouvert en 2014, portera désormais le nom du Roi Pelé. Pour rappel, la star du football a tiré sa révérence le 29 décembre 2022 à 82 ans au Brésil de suite d’un cancer du côlon.

En effet, dans une déclaration sur les réseaux sociaux, le Premier ministre capverdien a souligné que cette décision est une conséquence des liens historiques que son pays partage avec le Brésil. "Le Cap Vert et le Brésil ont une histoire et une culture qui vont de pair, étant donné qu'il s'agit de deux pays frères, liés par la langue et des identités très similaires", a-t-il déclaré.

"Et avec la disparition physique d'Edson Arantes de Nascimento, le roi Pelé, né citoyen brésilien, qui est rapidement devenu une figure planétaire, une icône des masses montrant que le sport a le pouvoir d'unir le monde, c'est maintenant notre souhait de lui rendre hommage", a-t-il ajouté.

Le nom de Pelé fera des émules

Plus qu’un joueur de football brésilien, Pelé incarne une communauté qui s’identifie à lui. "Pelé était et sera toujours une référence au Brésil, dans nos pays lusophones et dans le reste du monde, étant une idole qui relie plusieurs générations", a d’ailleurs indiqué le Premier ministre Correia.

"En hommage et en reconnaissance à cette figure qui nous rend tous grands, je manifeste l'intention de nommer notre stade national "Stade Pelé", dans une initiative qui, je crois, sera suivie par plusieurs pays à travers le monde", a-t-il confié.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a exhorté lundi les associations membres à renommer une installation de football dans leurs pays respectifs du nom de Pelé qui, à ce jour, est le seul joueur à avoir remporté trois coupes du monde. Le Premier ministre du Cap Vert espère que plusieurs autres pays imiteront leur action et que le nom de Pelé fera des émules. En effet, l'instance dirigeante du football mondial a déjà renommé le terrain de football de son siège « Stade Pelé - FIFA Zurich ».

