Sénégal : Aminata Touré défie Macky Sall à la prochaine présidentielle

Plus que surprenant, c’est même une première au Sénégal qu’une femme décide de se présenter a la présidentielle. En effet, le dimanche 1er janvier 2023, lors de l’émission Grand Jury de la RFM, dont elle était l'invitée, Aminata Touré a annoncé la nouvelle de sa candidature à la présidentielle de 2024. Elle justifie cette décision par son expérience et son parcours politique.

Aminata Touré pour remplacer Macky Sall au poste de présidente du Sénégal ?

Celle qui est bien connue de la sphère politique sénégalaise est déterminée à succéder à Macky Sall lors des prochaines élections présidentielles de 2024. Elle à récemment annoncé sa candidature. « Après réflexion, je souhaite être candidate à l’élection présidentielle de février 2024. Après aussi avoir discuté avec des amis, des Sénégalais et d’autres amis qui, d’ailleurs, mettent en place un mouvement Mimi 2024. (…) Pour nous, c’est une nouvelle page aussi éclatante qui s’ouvre », a déclaré celle qu’on appelle affectueusement Mimi Touré, pour justifier sa décision.

Elle dispose d’une forte expérience politique

Celle qui souhaite diriger le Sénégal à l’issue des élections de 2024 est bien connue de Macky Sall, puisqu’elle faisait partie du régime en place. C’est donc une femme aguerrie et qui connait les rouages de la politique qui décide de devenir la première femme à s’engager dans la course à la présidentielle au pays de la Teranga. Elle s’appuie donc sur son parcours et son expérience politique pour expliquer sa nouvelle résolution.

« J’ai été Première ministre. C’est une expérience importante. J’ai été au Conseil économique, social et environnemental (Cese). Mon expérience internationale me permet également de percevoir dans quelle dynamique, le Sénégal, arrimé à l’Afrique, doit s’engager dans des rapports plus égalitaires » défend-t-elle. Elle est une militante des droits de l’homme et fonctionnaire à l’ONU, elle a été ministre sénégalaise de la Justice de 2012 à 2013, Première ministre de 2013 à 2014 et présidente du Conseil économique, social et environnemental de 2019 à 2020.

Pierre Ouedraogo www.afrique-sur7.ci