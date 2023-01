Côte d'Ivoire : 2023, année de la jeunesse, Ouattara rejoint Yaya Fofana

Dans son message à la Nation à la veille du nouvel an, le président de la République, Alassane Ouattara, a décrété l'année 2023, année de la jeunesse. Une décision qui rejoint le vœu du président du Mouvement des forces d’avenir (MFA), Yaya Fofana, qui recommandait, lors de ses vœux de fin d'année 2022, la redistribution des richesses à travers des mécanismes d’insertion des jeunes dans le tissu économique et social.

Insertion des jeunes : Le président Ouattara prend en compte les propositions de Yaya Fofana

"Les perspectives pour l’année nouvelle sont entre autres (...) la redistribution des richesses à travers des mécanismes d’insertion des jeunes dans le tissu économique et social", a déclaré Yaya Fofana. Un souhait pris en compte par le président de la République, Alassane Ouattara, lors de son discours du nouvel an 2023.

« Je voudrais à présent m’adresser à nos jeunes, filles et garçons, car je suis convaincu que votre talent et votre énergie sont une chance pour notre pays. Je crois fermement en votre capacité à contribuer au développement de la Côte d’Ivoire. C'est pourquoi, j'ai décidé de faire de 2023, l'année de la Jeunesse », a affirmé le président Alassane Ouattara.

Pour matérialiser cette promesse, le chef de l’État a décidé de renforcer et d'accélérer le dispositif d'accompagnement des jeunes à travers de nombreuses actions.

Il s’agit, notamment, du renforcement et de l'expansion des écoles de la seconde chance pour ceux qui sont sortis trop tôt du système éducatif ou qui souhaitent se réorienter.

Le président de la République prévoit également l'amélioration de l'employabilité́ du système de formation professionnelle et universitaire.

Il envisage, en outre, l’accélération de la construction d’infrastructures sportives et récréatives, ainsi que le renforcement de l’encadrement et du financement direct des projets jeunes.

Alassane Ouattara souhaite aussi une participation plus accrue des jeunes aux marchés publics de l’État et la mise en place d'un incubateur pour l’innovation et l’entrepreneuriat afin de catalyser le génie créateur des jeunes, et accélérer le développement des start up.

Par ailleurs, le président ivoirien compte renforcer le dispositif de soutien et de financement des PME avec la mise en place d'une dotation spéciale pour garantir les prêts aux PME.