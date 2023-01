Affaire Debordo-Suspect 95 : Billy Billy s'invite dans le débat

Le rappeur Billy Billy s'est invité dans l'affaire entre Debordo Leekunfa et Suspect 95 qui secoue présentement la toile. Ce qu'il a dit

Billy Billy : ''Il y a 10 ans, on courait derrière les coupés décalés pour des featurings, ils se jetaient ''

Debordo Leekunfa a fait récemment des révélations assez surprenantes sur le jeune rappeur ivoirien Suspect 95.

"J’ai contacté Suspect 95 pour un feat, le petit m'a dit de lui envoyer son-là d’abord, il va écouter et s’il valide, on va voir la suite. Jusqu’à aujourd’hui, je n’ai pas encore cru que c’est à moi petit là parlait. Mais j’ai tapé l’œil et laissé tomber en même temps", a soutenu Debordo Leekunfa, dans un direct sur sa page Facebook. Ce jour-là, l'ex-meilleur ami de feu DJ Arafat expliquait comment il a obtenu une collaboration avec Didi B.

Cette déclaration de Debordo Leekunfa a déclenché une vive polémique sur la toile. Et le rappeur ivoirien, Billy Billy, s'est aussi invité dans le débat. L'enfant de Wassakara estime tout simplement que les temps ont changé, car il y a près de 10 ans en arrière, c'était plutôt les rappeurs qui courraient après les faiseurs de coupé décalé pour des featuring. Et ces derniers ne réagissaient généralement pas favorablement. Il a même fait des révélations sur l'arrangeur Bebi Philip, de façon assez humoristique.

''Il y a 10 ans, on courait derrière les coupés décalés pour des featurings, ils se jetaient. Aujourd'hui, ils demandent des collaborations aux rappeurs quand ça ne passe pas bien, les DJS là se sentent humiliés. Comprenez chers collègues que c'est le système qui est comme ça (...) moi j’attend toujours mon son avec Bebi Philip. Môgô là même, arrangement, il te fait vu ignorer, pourtant je vais payer", a indiqué Billy Billy dans un message posté sur les réseaux sociaux.