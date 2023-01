Brésil : Les forces de l'ordre contrôlent les lieux de pouvoir

La situation au Brésil est désormais sous le contrôle des forces de l'ordre. Des informations confirmées rapportent que les responsables des assauts menés contre plusieurs bâtiments officiels sont actuellement traqués par les autorités judiciaires.

Brésil : Le palais présidentiel sous contrôle des forces de l'ordre

Le Brésil a connu de chaudes heures le dimanche 8 janvier 2023. Plusieurs manifestants proches de l'ancien président Jair Bolsenaro ont pris d'assaut le palais présidentiel, le Congrès et la Cour suprême. Flavio Dino, le ministre brésilien de la Justice et de la Sécurité a annoncé que la situation est désormais sous contrôle des forces de l'ordre.

"Outre les enquêtes en cours, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a créé l'adresse e-mail *denuncia@mj.gov.br* pour recevoir des informations sur les attentats terroristes. J'étais justement ce soir au Palais du Planalto et au STF. Les putschistes qui ont encouragé la destruction de biens publics à Brasilia sont identifiés et seront punis. Demain nous reprenons le travail au Palais du Planalto. Démocratie toujours. Bonsoir", a tweeté le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula a fait savoir que les manifestants "ont profité du silence de dimanche", alors que son régime était "encore en train de mettre en place le gouvernement, pour faire ce qu'ils ont fait". Il n'a pas manqué d'accuser son prédécesseur Bolsenaro. "Et vous savez qu'il y a plusieurs discours de l'ancien président qui encouragent cela. Et c'est aussi sa responsabilité et celle des partis qui l'ont soutenu", a-t-il ajouté.