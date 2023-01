Côte d'Ivoire : Blé Goudé annonce le grand déballage !

Arrivé le samedi 26 novembre 2022 en Côte d’Ivoire, l’ancien leaders des jeunes patriotes, Charles Blé Goudé, après un séjour bien remarqué dans sa ville natale à Guiberoua dans l’ouest de la Côte d’Ivoire, annonce en grande pompe une première rencontre avec la presse nationale et internationale pour un grand déballage.

Le mercredi 11 janvier 2023, à la maison de la presse d’Abidjan, Blé Goudé promet de tout dire

« Je donne rendez-vous à la presse, dans quelques semaines, à une grande conférence de presse où nous aborderons tous les sujets. Je dis bien, tous les sujets. (...) Si je n'ai pas suivi ma conviction, (...) vous serez là pour me juger. Mais ne juger jamais quelqu'un sur la base de ce qu'on vous a dit », déclarait Charles Blé Goudé à la place CPI de la commune de Yopougon.

Depuis son arrivée, il fait face à des embrouilles avec l’entourage du président Laurent Gbagbo, chef de file du Parti des peuples africains-Cote d’Ivoire (PPA-CI), l’accusant de trahison. Dans un post sur sa page Facebook, Charles Blé Goudé annonce : « Il est l’heure ! 11 janvier à 11 h 11 min », à la maison de la presse d’Abidjan-Plateau. Avec comme slogan, « Côte d’Ivoire, écris ta nouvelle page ».

Après 10 années d’absence, désormais libre de ses mouvements, le président du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples) avait décidé d’entamer une visite dans sa région natale du vendredi 2 au samedi 3 décembre 2022.

Cette visite s’est soldée par des échanges avec les autorités locales, des cérémonies de recueillement et de purification dans son village natal sur la tombe de son père, suivi des messes d’action de grâce.

De retour à Abidjan depuis une semaine, l’ancien membre de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire) n’a cessé d'enchaîner les rencontres chez certains leaders politiques comme Cissé Bacongo secrétaire exécutif du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), Simone Gbagbo, présidente du Mouvement des générations capables (MGC), et Pascal Affi N’Guessan, président du Front populaire ivoirien (FPI).

Visiblement, le fils de Kpogrobré veut rétablir toute la vérité sur sa prétendue séparation avec Laurent Gbagbo et définit les grandes lignes de sa vie politique à travers cette conférence de presse.

Pour rappel, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont tous deux été acquittés le 31 mars 2021 au terme d’un procès qui a connu de nombreux rebondissements à la Cour pénale internationale (CPI).

Bekanty N’ko www.afrique-sur7.ci