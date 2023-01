Ali Konaté (Mouvement des Alassanistes) défend les idéaux du RHDP

Au cours de la présentation de ses vœux de nouvel an 2023, Ali Konaté, Président des Nouvelles Énergies Libérales pour la Renaissance et le Développement, a réaffirmé son engagement à promouvoir les idéaux politiques du président Alassane Ouattara. Le président du Mouvement des Alassanistes, a surtout exhorté ses militants à mener plus d'Actions de Générosité Concrètes en faveur des Jeunes et des Femmes. Ci-dessous, l'intégralité de son message.



Ali Konaté, président du Mouvement des Alassanistes: "Nous devons continuer à enraciner les idéaux du Président Ouattara dans les esprits des Populations"

2022 a été une année de transition pour notre Mouvement. Suite au Conclave de Korhogo à la faveur des funérailles traditionnelles de notre mentor, El Hadj Amadou Gon Coulibaly, nous avons pris l'engagement de continuer son œuvre sociale et de perpétuer sa démarche politique dans la Vision structurante de notre Boussole, notre Guide, le Président Alassane Ouattara.

Nous sommes engagés à l'image de notre mentor, aux côtés du Président de la République, pour contribuer à l'œuvre gigantesque de transformation structurelle de notre pays. Au cours des années 2021 et 2022, les Nouvelles Énergies sont restées constantes dans leur dynamique avec une approche efficiente, efficace, structurée et flexible. Je vous en félicite.

A l'image de notre Mentor, nous devons être des Modèles et des Exemples dans l'Action Publique et dans le Service à la Nation.

Suite à notre Engagement à contribuer au Rayonnement du RHDP, Héritage Politique de Paix et de Prospérité que veut nous laisser le Président Alassane Ouattara, les Membres de notre structure participent avec une conscience claire de leur devoir, à la vie, à l'animation, de la dynamisation du RHDP dans différentes localités du Pays.

Beaucoup d'entre nous ont été élus Secrétaires Départementaux ou sont membres de structures à la base. Nous devons continuer à enraciner les idéaux de Paix, de Rassemblement, de Démocratie du Président Alassane Ouattara dans les esprits des Populations Rurales, des Femmes et des Jeunes. Le RHDP, avec le Président Alassane Ouattara, est le gage d'un Développement Harmonieux et de la Cohésion Sociale.

Cette année est une année électorale et j'encourage l'ensemble de nos membres en capacité d'être candidats de le manifester et de faire acte de candidature dans les règles et la discipline du Parti. Soyez présents dans les conseils municipaux et régionaux et faisons gagner le RHDP dans la Majorité des localités de notre Pays. Depuis la disparition tragique de notre mentor, aucune de nos actions ou activités dans le social, ne s'est arrêtée. Nous avons été toujours présents sur le front du social et de la Solidarité.

C'est le lieu pour moi de féliciter nos Vice-présidents en charge de la Solidarité, de la Cohésion et de la Sécurité qui ont conduit avec maestria notre dernière activité sociale de l'année 2022 " La Caravane du Sourire - 1000 Sourires à 1000 Familles". Nous réitérons notre infinie gratitude à l'ensemble de nos partenaires pour leur présence, leur soutien sans faille.

Le Président de la République a décrété l'année 2023 comme l'année de la Jeunesse. Comme des militants disciplinés et des combattants engagés, nous devons mener plus d'Actions de Générosité Concrètes en faveur des Jeunes et des Femmes. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023 dans la Santé, la Paix et le Bonheur Multiforme.

Ali Badarah KONATÉ

Président

Nouvelles Énergies.