Graciés par Assimi Goita, les 46 soldats rentrent à Abidjan, ce samedi

Les 46 soldats ivoiriens graciés par le colonel Assimi Goita regagnent la Côte d’Ivoire dans la soirée du samedi 7 janvier 2023. Les soldats feront d’abord un détour au Togo avant d’être accueilis à Abidjan par le président Alassane Ouattara.

Côte d'Ivoire : Alassane Ouattara à l’accueil des 46 soldats ivoiriens

"D'après mes infos, les 46 militaires ivoiriens graciés, passeront par Lomé ce 7/01/2023/-Le président Faure les remettra au ministre d'état ivoirien chargé de la Défense. Ce dernier rentrera ensuite avec ses militaires à Abidjan. Le président ADO sera à l'aéroport", informe le journaliste Serge Daniel sur son compte Twitter.

Le correspondant de RFI indique par ailleurs qu’un avion de l’armée de Côte d’Ivoire, un Casa 295, a atterri à l’aéroport de Bamako le samedi 7 janvier 2023 à 16 h 43. L’engin a pour mission de transporter les 46 soldats ivoiriens dans leur pays.

Il faut rappeler que 49 militaires ivoiriens étaient détenus au Mali depuis juillet 2022. Trois femmes du contingent ont été libérées puis ont rejoint Abidjan. Courant décembre, la junte malienne a condamné les 46 soldats à vingt ans de prison et les trois femmes à la prison à vie.

Le pouvoir d’Assimi Goita les accusait de crimes d’attentat et de complot contre le gouvernement du Mali, détention, transport et port d’armes et de munitions de guerre ou de défense intentionnellement avec une entreprise individuelle et collective.

Finalement, la crise ivoiro-malienne a connu un dénouement avec la grâce accordée par le président de la transition malienne.