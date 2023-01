Landry Agban menace Tina Glamour : "Il faut arrêter de m'insulter"

Suite à la sortie de la mère de feu DJ Arafat, Tina Glamour s’attaquant aux proches de son défunt fils, notamment Landry Agban a réagi. Le président de la Yôrôgang crache ses vérités et menace dame Logbo Valentine.

Landry Agban met en garde Tina Glamour

Selon Landry Agban cette sortie de la mère de feu Bébé Carla était la goutte d’eau qui a fait déborder la vase. Il a tenu à exprimer son ras-le-bol.

Dans une vidéo postée sur sa page Facebook, Tina Glamour avait de nouveau proféré des attaques aux anciens proches de son défunt fils. La mère du Daïshi a fait savoir que son fils a été victime de plusieurs pillages orchestrés par ses propres amis. ‘’L’ordinateur de mon fils où il y avait tous ses sons, Avy Landry (Landry Agban) a avoué qu’il avait le disque dur. Les chansons d’Arafat ont été volées’’ avait révélé l’ex-épouse de Houon Pierre.

‘’Mme Logbo Valentine il faut arrêter impérativement de venir m'insulter, me dénigrer, me rabaisser, me manquer de respect. Je te dis stop tu arrêtes maintenant ! Je suis un père de famille et responsable de famille. Quand tu viens raconter des contre-vérité sur ma personne pendant que tu n’as aucune preuve de ce que tu avances. Maintenant la prochaine fois que tu viens me dénigrer encore sur la toile, je vais faire ressortir tout le linge sage que je voulais garder. Tu es prévenue à bon entendeur salut’’, a menacé l'ancien compagnon du père de Mael.

Tina Glamour a de sérieux griefs contre certains membres de la Yôrôgang. Pour elle, ces derniers ne faisaient ‘’qu’intoxiquer’’ la vie de son fils.

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci