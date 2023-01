Bouaflé : Le député Trazié Bi honore la mémoire du maire Léhié Bi

Le mythique stade de Vrigrita, dans la sous-préfecture de Zaguiéta, a abrité l’apothéose du tournoi de football de la fraternité doté du trophée feu Dr Léhié Bi Lucien. C’était le dimanche 8 janvier 2023.

Un tournoi en la mémoire du Maire Léhié Bi

Lancé avant le décès de Lucien Léhié Bi, le 17 novembre 2021, le tournoi était placé sous le patronage de la famille Léhié Bi de Tibéita et sous le parrainage de l'honorable Alexis Trazié Bi Guessan, député du département de Bonon.

La finale de la coupe feu Dr Lucien Léhié Bi a mis aux prises FC Gouhofla au FC Ganoufla. Après un nul au terme du temps règlementaire, les deux équipes sont passées par les épreuves des tirs au but qui ont vu la victoire du FC Gouhofla.

Au nom de la famille LÉHIÉ, M. Foua Bi Alain, secrétaire général de la chefferie de Tibéita, s'est réjoui de l'immortalisation de son défunt père Dr Lucien Léhié Bi à travers le sport qu'il aimait tant. « Les enfants ont joué sous la bénédiction des ancêtres, tout s’est bien passé et nous pouvons retourner donner l’information à la famille et à tout le village qu’on peut compter sur l'honorable Alexis Trazié Bi Guessan, en ce qui concerne le maintien de la paix », a-t-il dit.

Le parrain du tournoi, l'honorable Alexis Trazié Bi Guessan a salué l’honneur fait à Vrigrita pour abriter la finale du tournoi qui porte le nom de Lucien Léhié Bi, son petit frère et ex-maire de la commune de Bouaflé, décédé accidentellement. Il a exprimé sa gratitude au comité d'organisation d’avoir inscrit la localité en bonne position dans le train de « la fraternité, la cohésion sociale, l’émergence et du développement ».

Aussi, a-t-il relevé l’esprit qui a prévalu durant le tournoi, avant d'exhorter les jeunes à continuer dans ce sens en étant plus responsables et en évitant d’être instrumentalisés. « Comme le nom de ce tournoi l’indique, nous devons être frères quoi qu’il en soit. Aujourd’hui, le plus important, c’est le vivre ensemble et l’union et le vivre ensemble entre les fils et filles de notre Zaguiéta. A vous chers jeunes, soyez des jeunes engagés et des modèles », a exhorté le parrain, l'honorable Alexis Trazié Bi Guessan.

Bollou Bi Bia Sthyven, président de l'Association des élèves et étudiants de GONAN-TO-ZAGUIÉTA ( AEEG), par ailleurs président du comité d'organisation, a fait savoir que l’idée d’initier ce genre de rencontres, réside dans l’art d’être en accord avec le candidat à la présidence du conseil régional en ce qui concerne les actions de paix, de développement et de cohésion sociale.

« Aujourd’hui, vous avez les frères de différentes tribus, vous avez les frères des partis politiques y compris ceux de la société civile qui se sont mis ensemble pour mettre en œuvre l’esprit de nos populations. On ne peut pas parler de Côte d’Ivoire solidaire sans cohésion entre les jeunes. C'est pour cela que nous avons décidé de célébrer, nous jeunes, d’idéologies différentes, l'action de la cohésion sociale », a-t-il expliqué.

Le vainqueur du tournoi a reçu un trophée, un jeu de maillots et une enveloppe de 300 000 F CFA. Le finaliste malheureux est reparti avec un jeu de maillots plus la somme de 150 000 F CFA.

Info : Guillaume K.