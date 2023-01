Olokpatcha, père de Rafna, la fille de Carmen Sama ? Toute la vérité

Suspecté d’être le véritable père de Rafna, Olokpatcha l’empereur, fidèle compagnon de feu DJ Arafat, a enfin brisé le silence. Il a dit toute la vérité sur cette affaire.

Olopkatcha : "Rafna n’est pas mon enfant. C’est la fille de mon ami Arafat''

Olokpatcha l’empereur, l’un des proches de feu Houon Ange Didier, alias DJ Arafat, a enfin apporté des précisions sur les spéculations de plusieurs internautes qui le suspectent d’être le véritable père de Rafna, la seule fille de Carmen Sama qu’elle a eue avec l'ex-roi du coupé décalé. En effet, de nombreux observateurs pensent qu’il y a une grande ressemblance entre lui et la petite fille de Tina Glamour.

Pour mettre fin aux rumeurs, Olokpatcha s’est confié à Média Prime Mag. « Rafna n’est pas mon enfant. C’est la fille de mon ami Arafat. Si certaines personnes trouvent qu’elle me ressemble, je dirai que c’est Dieu qui aura décidé ainsi. Quand Carmen portait la grossesse de Rafna, j’étais à ses côtés. Arafat étant très occupé, chaque fois qu’il rentrait, c’est à moi qu’il demandait les nouvelles de Carmen », a-t-il déclaré.

« Vanessa Fashion et moi étions aux petits soins de Carmen. Je taquinais beaucoup Carmen. Je me rappelle que c’est Vanessa Fashion qui l’a accompagnée à l’hôpital quand elle partait accoucher. Quand mon ami a commencé à avoir ses soucis, nous étions toujours à leurs côtés, lui et Carmen », a ajouté Olo.

Poursuivant, Olokpacha a fait savoir qu’il n’est plus en contact avec la mère de Rafna Houon. « À la base, Carmen est une fille bien et gentille. Elle avait un bon cœur. Quand Arafat est décédé, je ne cessais de lui prodiguer des conseils. Mais elle m’a fui. Alors que je voulais tout simplement la ramener à la raison », a conclu l’empereur.