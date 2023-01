Burkina Faso : De belles opportunités dévoilées pour le FESPACO

Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) aura lieu du 25 février au 4 mars 2023. A cet effet, d’importantes informations ont été dévoilé par la direction générale de l’événement.

La direction générale du FESPACO dévoile d’importantes informations

La 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), aura lieu du 25 février au 04 mars 2023 autour du thème "cinémas d'Afrique et culture de la paix".

"La délégation générale du FESPACO informe le public de l'ouverture de l'appel à communication au colloque de la 28e édition du FESPACO qui se tiendra du 25 février au 4 mars 2023 sous le thème : "cinémas d'Afrique et culture de la paix". Le colloque sera organisé du 27 au 28 février 2023 dans le but d'approfondir la réflexion sur le thème de la 28e édition. Il est ouvert aux chercheurs et aux professionnels du cinéma et de l'audiovisuel. Vos propositions de communication sont attendues à l'adresse colloque@fespaco.org avant le 21 janvier 2023, délai de rigueur", a informé la direction du Fespaco.

YENNENGA COPRODUCTION : une grosse opportunité pour les producteurs et réalisateurs de l’Afrique francophone

L’une de grosses innovations de cette 28e édition de ce prestigieux festival est le Marché de Coproduction de l'Afrique francophone dénommé YENNENGA COPRODUCTION. Ce marché est dédié aux projets de films de fiction longs métrages en recherche de partenaires notamment financiers.

"15 réalisateurs ou producteurs, établis dans les pays francophones d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale ayant leur projet de film de fiction long métrage au stade de production, seront sélectionnés pour participer à la première édition du marché de coproduction de l'Afrique francophone pendant le FESPACO qui se tiendra du 25 février au 4 mars 2023. Date limite de réception des candidatures fixée au 25 janvier 2023", ont appris les organisateurs du festival.

Pour rappel, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou est l'un des plus grands festivals de cinéma africains. Créé en 1969 sous le nom de « Premier festival de cinéma africain de Ouagadougou », il se déroule tous les deux ans à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. L'événement se positionne comme l'un des rares festivals de cinéma d'État encore existants dans le monde.