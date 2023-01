Côte d'Ivoire : Les grands projets du ministère de la Culture pour 2023

Pour cette nouvelle année 2023, de nouveaux challenges attendent le ministère de la Culture et de la Francophonie. Voici les objectifs et projets assignés au ministère dirigé par Françoise Remarck, consignés dans la feuille de route 2023.

Ministère de la Culture : De grands projets pour l'année 2023

Le ministère de la Culture et de la Francophonie a pour mission principale de défendre, protéger et promouvoir le patrimoine culturel national ; d’améliorer la rentabilité économique et sociale des produits culturels et de renforcer la représentation de la Côte d’Ivoire dans les instances francophones et culturelles à l’international.

Pour ce faire, des projets seront lancés et vont se poursuivre au-delà de 2023. Ces projets devant se poursuivre au-delà de 2023 portent sur les bâtiments de l’Insaac qui seront réhabilités à hauteur de 80 % fin décembre 2023 ; la transformation du Lycée d’enseignement artistique de Yamoussoukro en un institut dédié aux métiers artistiques à travers une étude d’évaluation en 2023 ; les travaux du siège du Centre technique national de lecture publique seront lancés à 70 % à fin décembre 2023.

L’univers culturel et francophone sera en chantier tout au long de l’année 2023, premièrement à travers le projet « Route de l’Esclave » au village de Kanga Nianzè, dont un dossier de demande de certification du phénomène de l’esclavage transatlantique en Côte d’Ivoire sera renseigné et soumis à l’UNESCO dans la période de mars à décembre 2023.

Dans le cadre du projet « La Côte d’Ivoire hub des ICC par l’entrepreneuriat », cinq (5) projets structurants seront identifiés dans les cinq villes abritant la CAN (Coupe d'Afrique des Nations). Il s'agit de Korhogo (réhabilitation du musée), San-Pédro, Yamoussoukro, Bouaké et Abidjan (identifier quatre projets structurants avec les autorités locales autour de la culture) et structurer les chaînes de valeur, au bénéfice d’opérateurs culturels).

Le ministère de la Culture envisage également de faire de la Côte d’Ivoire une destination privilégiée de tournages de films, un hub de l’industrie musicale, de la mode et du design à travers l’organisation. La Côte d'Ivoire entend accueillir au moins deux (2) tournages de film internationaux en 2023, au moins six (6) tournages nationaux en 2023. Le pays a pour ambition d'abriter un événement autour de la mode en 2023 tout comme un événement autour des arts plastiques en 2023 et un autre autour de la musique.

Françoise Remarck face à de grands défis

Françoise Remarck veut aussi structurer les acteurs des Industries créatives culturelles à travers le regroupement des acteurs culturels en deux (2) ou trois (3) faîtières par secteur culturel de janvier à juin 2023, l’accompagnement de la formalisation et la constitution légale de ces faîtières (juillet à novembre 2023) et la formation de 1600 jeunes dans l’ensemble des secteurs culturels à raison de 50 jeunes par région sur l’ensemble des 32 régions de la Côte d’Ivoire de février à juin 2023 (métiers techniques autour de l’audiovisuel : son, image, photo…).

La feuille de route 2023 du ministère de la Culture évoque le financement de dix grands projets culturels dans les quatorze (14) districts pour un montant total de 100 000 000 francs CFA en 2023. Il est prévu l'établissement d'une cartographie de toutes les infrastructures de lieux culturels publics et privés afin de proposer et piloter une politique d’animation culturelle dans tout le pays en 2023.

Enfin, le ministère entend faire une étude d’évaluation de la formation proposée afin de l’adapter aux besoins des professionnels du secteur culturel. La création d’un lieu pilote servant d’incubateur pour le développement des ICC permettra en 2023 la formation des acteurs, le financement de projets, le développement de partenariats et l'organisation de deux (2) événements en 2023 dans le cadre de la promotion de la francophonie.

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci