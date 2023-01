Région du Loh-Djiboua-Guitry : Le bilan de Patricia Yao à la loupe

Député-maire de la commune de Guitry, Patricia Yao, directrice de cabinet Dominique Ouattara, est satisfaite de son bilan à quelques mois des élections régionales et municipales.

Guitry : Comment Patricia Yao traduit en acte la vision du président Ouattara

Première femme députée de la commune de Guitry et de la sous-préfecture de Dairo-Didizo, élue maire de la commune de Guitry en 2018, grâce à ses nombreuses actions en faveur du bien-être des populations, Sylvie Patricia Yao se voit renouveler en 2021 la confiance des populations qui lui accordent un second mandat à l’occasion des élections législatives.

Depuis lors, Patricia Yao s'est fortement engagée à poursuivre et à accélérer les actions de développement local pour le bonheur des populations. À l'occasion d'une réunion bilan du conseil municipal de Guitry, tenue fin décembre 2022, la députée-maire a rappelé ses grandes actions réalisées dans sa localité et au delà dans toute la région du Loh-Djiboua.

Dans le domaine de l'éducation, on note la construction d'une vingtaine d’écoles primaires et préscolaires, la construction d'une salle multimédia au Lycée moderne de Guitry qui sera bientôt inaugurée, ainsi que des cantines scolaires et des logements pour les enseignants.

Au plan de la santé, ce sont 5 centres de santé qui ont été construits, 6 réhabilités et équipés, sans oublier les 12 ambulances, dont 3 remises dans le département de Divo à différentes structures hospitalières, dont la plus récente était l'ambulance médicalisée offerte au centre de santé urbain d’Ogoudou.

Au niveau de l'hydraulique et de l'électrification rurale, le Conseil municipal de Guitry, avec à sa tête Mme Patricia Yao, a réalisé deux (02) châteaux d’eau et quatre (04) forages pour HVA (Hydraulique villageoise améliorée).

Trois (03) autres châteaux d'eau sont en construction dans la sous-préfecture de Dairo-Didizo. Dans le domaine de l'électrification, il faut noter que tous les villages de la commune et des sous-préfectures de Guitry et Dairo Didizo, sont électrifiés.

Par ailleurs, un parc à loisirs, sera bientôt inauguré pour le bonheur des enfants, mais aussi des parents. Selon l'honorable Patricia Yao, tous ces projets ont été réalisés grâce à la sollicitude du président de la République, Alassane Ouattara et grâce à l’affection de la Première dame, Dominique Ouattara. "Je leur exprime ma sincère gratitude au nom des populations de notre circonscription électorale", s'est-elle félicitée dans une publication sur les réseaux sociaux.