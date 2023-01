De retour en Côte d’Ivoire : Ce que font les soldats ivoiriens à Assinie

Rentrés en Côte d’Ivoire le samedi 7 janvier 2023, les 46 soldats ivoiriens sont à Assinie, en compagnie des trois femmes qui faisaient partie du contingent ayant séjourné au Mali. Téné Birahima Ouattara, ministre d’État, ministre de la Défense, leur à rendu visite le mardi 10 janvier.

Côte d’Ivoire : Téné Birahima Ouattara rend visite aux 49 soldats ivoiriens à Assinie

Une note du ministère d’État, ministère de la Défense, indiquait que ce mardi 10 janvier 2023, Tene Birahima Ouattara était à Assinie, aux côtés des 49 soldats précédemment retenus au Mali, où ils sont pris en charge par des spécialistes en réarmement moral de l'armée de Côte d'Ivoire au point de vue psychique et physique.

"J’ai rendu visite ce mardi 10 janvier 2023, à nos 49 héros, à Assinie, où ils sont pris en charge par nos spécialistes en réarmement moral de l’armée de Côte d’Ivoire", a tweeté le ministre ivoirien de la Défense.

Les 46 soldats ivoiriens sont rentrés à Abidjan le samedi 7 janvier 2023, après avoir été détenus au Mali pendant plusieurs mois. Considérés comme des mercenaires par le régime d’Assimi Goita, ils avaient été condamnés par la justice malienne à vingt ans de prison pour "crimes d’attentat et de complot contre le gouvernement, atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat, détention, port et transport d’armes et de munitions de guerre". Les trois membres du contingent, qui ont retrouvé leurs familles après leur libération, ont écopé de la prison à vie.

En fin de compte, Assimi Goita les a graciés le vendredi 6 janvier 2023. Le président malien entendait ainsi démontrer "une fois de plus son attachement à la paix, au dialogue, au panafricanisme, à la préservation des relations fraternelles et sécuritaire avec les pays de la région, en particulier celles entre le Mali et la Côte d’Ivoire".