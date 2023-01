Côte d’Ivoire-Titrologie : Assimi Goïta attendu à Abidjan

Titrologie ou Revue de presse du mercredi 11 janvier- La libération des 49 soldats ivoiriens rapproche davantage les présidents de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara et son homologue malien Assimi Goïta. Ce denier est invité d'ailleurs à Abidjan pour une visite d'Etat. La presse ivoirienne en parle.

Alassane Ouattara a passé un coup de file à Assimi Goïta lors du réveillon de Noël - Titrologie Côte d'Ivoire

La presse ivoirienne jette également un regard sur les élections régionales et municipales prévues pour octobre et novembre 2023. La visite de Kandia Camara auprès d'Henri Konan Bédié et surtout l'invitaion formulée par Abidjan au chef de la junte malienne à l'effet d'effectuer une visite officielle en Côte d'Ivoire fait l'actualité dans les journaux. Fraternité matin, Soir Info, Notre Voie, L'Inter, L'Avenir ou encore Le Patriote, L'Intelligent d'Abidjan évoquent, chacun, ces sujets qui font l'actualité ivoirienne.