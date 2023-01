CHAN 2022: Les Eléphants locaux reçoivent les félicitations d’Idriss Diallo

Bravo aux Eléphants locaux ! Ce sont là les premiers mots d’encouragement du président de la Fédération ivoirienne de football (FIF) après la qualification de ses poulains en quarts du CHAN 2022.

Idriss Diallo appelle à une union de prière pour les Eléphants locaux

La sélection nationale A', les Eléphants locaux, sont qualifiés pour les quarts de finale du CHAN 2022 qui se déroule en ce moment en Algérie.

La sélection ivoirienne a obtenu brillamment sa qualification pour les quarts de finale de la compétition, en battant son homologue d'Ouganda (3-1) le dimanche 22 janvier 2023.

“Je voudrais adresser, au nom du comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football (FIF) et en mon nom personnel, mes vifs encouragements aux joueurs, à l'encadrement technique de la sélection nationale A' et réitérer mes sincères remerciements aux supporters des Éléphants locaux”, s’est exprimé le président du COMEX, via un communiqué publié ce lundi 23 janvier.

“Le comité exécutif de la FIF et moi-même souhaitons pouvoir compter sur le soutien de tous et appelons à nous unir en union de prière pour notre équipe dans la suite de la compétition”, a fait savoir Idriss Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football.