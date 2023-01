Côte d’Ivoire-PPA-CI : Voici les nouvelles décisions de Laurent Gbagbo

À quelques mois des élections régionales et municipales en Côte d’Ivoire, Laurent Gbagbo, le président du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) vient de prendre de nouvelles décisions.

Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo proroge la validité de la carte de militant du PPA-CI

Quelques mois après le début des élections des organes de base du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire), Laurent Gbagbo fait savoir que "l’operationse déroule bien et continue de susciter sur l’ensemble du territoire national, une dynamique et un engouement populaire". Il n’a pas manqué de saluer les militants et militantes de son parti pour leur mobilisation et leur engagement.

Dans le souci de permettre la "finalisation de cette importante opération", l’ancien président ivoirien vient de prendre deux nouvelles décisions. Ci-dessous le communiqué officiel :